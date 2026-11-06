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オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督は、ギリシャ、ドイツとの重要なUEFAネーションズリーグの試合に臨む25人のメンバーを発表した。バルセロナのMFフレンキー・デ・ヨングは負傷から回復し、待望の代表復帰を果たした一方、複数の主力選手が身体的な問題でメンバー入りを逃した。

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デ・ヨングが復帰、オランダ代表25人の顔ぶれ

オランダ代表のシャビ・エルナンデス監督は、今後のUEFAネーションズリーグに向けた25人のメンバーを発表した。ギリシャ、ドイツとの2連戦に臨む。最大の注目は、バルセロナのMFフレンキー・デ・ヨングの復帰だ。長期の負傷離脱を経て、ワールドカップ以来初めて代表に招集された。

デ・ヨングは10月末、ハンジ・フリック監督の下でクラブの試合に復帰し、続いて代表にも戻ることになった。

前回の代表活動を負傷で欠場したASローマのFWドニエル・マレンも、メンバーに復帰した。

復帰組を迎えるシャビ監督、主力には負傷による欠場者も

複数の選手を負傷で欠くシャビ監督にとって、デ・ヨングの復帰は大きい。代表の主力であるライアン・フラーフェンベルフ、ジェレミー・フリンポン、ヨレル・ハト、ネイサン・アケはいずれも負傷により選出を見送られた。

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また、ルチアーノ・ヴァレンテ、ジョシュア・ザークツィー、ケネス・テイラーも最終的な25人のメンバーから外れた。

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一方、シャビ監督が最初に選んだメンバーで代表デビューを果たした若手のルベン・ファン・ボメル、メックス・メールディンク、ジヴァイ・ゼキエルは、イアン・マートセン、ジャスティン・クライファートとともに今回も選ばれた。

オランダ代表25人の全メンバー

GK：バルト・フェルブルッヘン（ブライトン＆ホーヴ・アルビオン）、マルク・フレッケン（レヴァークーゼン）、ロビン・ルーフス（サンダーランド）。

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DF：フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）、デンゼル・ダンフリース（レアル・マドリー）、イアン・マートセン（アストン・ヴィラ）、ルチャレル・ヘールトロイダ（PSV）、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（トッテナム・ホットスパー）、ユリエン・ティンバー（アーセナル）、ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー）。

MF：フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ）、トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス）、タイアニ・ラインデルス（アル・カーディシーヤ）、フース・ティル（PSV）、クインテン・ティンバー（クリスタル・パレス）、ヨーイ・フェールマン（ドルトムント）、ジヴァイ・ゼキエル（フェイエノールト）。

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FW：ルベン・ファン・ボメル（PSV）、ブライアン・ブロビー（サンダーランド）、コーディ・ガクポ（リヴァプール）、ジャスティン・クライファート（ボーンマス）、ノア・ラング（ナポリ）、ドニエル・マレン（ASローマ）、メックス・メールディンク（AZ）、クリセンシオ・サマーフィル（アル・ヒラル）。

2連戦で懸かるグループ首位の座

オランダは現在、ネーションズリーグのリーグA・グループ2で4試合を終えて勝ち点8を獲得し、首位に立つ。ギリシャも勝ち点8で並び、ドイツが勝ち点5で追っている。

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オランダは11月13日（金）、アムステルダムのヨハン・クライフ・アレナでギリシャを迎える。その後、11月16日（月）にはベルリンのオリンピアシュタディオンでドイツと対戦する。上位2チームが準々決勝への出場権を獲得する。

代表メンバーは11月9日（月）にザイストに集合する。シャビ監督は練習開始前に記者会見に臨む予定だ。