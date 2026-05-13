フレッド・ルッテンはキュラソー代表から追い出されたのか？バクーナが率直に答える

レアンドロ・バクーナは、ここ数日を複雑な心境で振り返っている。ESPNのインタビューで、キュラソー代表のキャプテンは、フレッド・ルッテン監督の退任とディック・アドボカート監督の復帰を巡り、大きな動揺が生じたと語った。それでも、事態が収束した今、彼の中には安堵の気持ちが支配的だ。

一部報道では選手団の支持不足がルッテンの辞任につながったとされるが、その後すぐにアドヴォカートが復帰した。

バクーナは「協会は当初ルッテンと続ける方針で、我々も支持していた。だがその後、状況が急変した」と説明する。

その後、選手会がルッテンと再協議し、本人が辞任を決断した。ルッテンは「実りある職場環境」が失われたと説明した。

バクーナは、選手たちがメディアの報道とは無関係だったと強調した。 「まずフレッド続投が決まった後、選手会は彼と話し合い、『オランダメディアが“選手たちが彼を嫌っている”と報じたのは事実無根だ』と説明した。フレッドはそれを聞いて安堵したが、それでも辞任を選んだ」と語った。

このMFは今回の事態を残念に思うが、大きな判断が下されたことも理解している。「人間としてそんな扱いを受けたくないのは当然だ。決定は下されたが、私も人情を重んじる。誰にもこんなことは望まないが、そこにはより大きな利益がある。彼はキュラソーの成功を心から願っており、復帰の可能性も残している。 総じて、正しい選択だ。」

バクーナは、アドヴォカート監督の復帰でチームに「安心感」が戻ったとも語った。 「彼とは2年近く共に戦ってきたので、互いのプレースタイルは熟知している。今は再び集まり、かつてのパターンに戻るだけだ。チームにとって良い刺激になる。ディックの復帰にチームは満足していると思う。状況が明確になって嬉しい。もう騒ぎはなく、ワールドカップに集中できる。」