バルセロナのハンス・フリック監督は、アトレティコ・マドリード戦でチームが挙げた勝利の重要性を強調する一方で、試合中にバルサの選手たちが負った怪我の深刻さについては軽視する姿勢を見せた。

スペイン紙「マルカ」が報じたところによると、フリック監督は次のように語った。「我々は試合の流れを支配し、極めて重要な3ポイントを獲得した」

さらに、「ジェラール・マルティンの退場？ あのプレーはレッドカードに値しない。私から見れば、ジェラールはボールに触れただけで、そもそもファウルではなかった」と付け加えた。

マルク・ベルナルとロナルド・アラウホの負傷について、ドイツ人監督は次のようにコメントした。「明日まで待つ必要があるが、怪我はそれほど深刻には見えない」。

さらにこう続けた。「我々は数的劣勢のチームと対戦したが、彼らはよく守っていた。しかし、試合を支配していたのは我々であり、あらゆる手段で2点目を狙った。3ポイントを獲得できた。この雰囲気と高ぶった感情の中でここでの試合は容易ではない。この勝利を非常に嬉しく思う」。

さらにこう続けた。「リーガでの争い？…我々は他チームを全く見ていない。結局のところ、自分たちに集中し、やるべきことをやる必要がある。改善すべき点はあるし、アラウホもベルナルも身体的な問題を抱えていたが、深刻なものでないことを願っている」。

さらにこう続けた。「レヴァンドフスキの契約更新について議論するのは、現時点では時期尚早だ。リーガにはまだ8試合残っている。我々は準備を整え、そこに集中しなければならない」。

さらにこう続けた。「レアル・マドリードの失速？…ご存知の通り、私は他チームには関心がありません。私の集中は自分たちのチームにのみ向けられています。国際試合の休み明けの最初の試合は常に厳しいものですし、火曜日にはアトレティコとのまた別の難しい一戦が待っています。私たちは喜んではいますが、祝賀を過度に盛り上げることはありませんでした」。

マルクス・ラッシュフォードの去就について、フリック監督は次のようにコメントした。「まずは今シーズンに集中し、その後どうなるかを見極める必要がある。彼はすでにその実力を証明している選手だ」。



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