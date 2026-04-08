バルセロナのハンス・フリック監督は、水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦アトレティコ・マドリード戦（0-2）後、審判の判定を批判し、それが試合の流れを変えたと示唆した。

また、パウ・コパルシの退場については「ボールが後ろにあったので、十分な接触があったか確信できない。正当な判定だったかもしれないし、そうでなかったかもしれない」と語った。

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ドイツ人監督は試合後、「相手選手がエリア内でハンドをした。明らかな場面だったのに主審は笛を吹かず、VARも介入しなかった」と語った。

さらに「誰もがミスを犯すが、そもそもVARは何のためにあるのか。理解できない。PKであり、ポベルへの2枚目のイエローカードだ」と続けた。

さらに皮肉を込めてこう付け加えた。「今日のVARはすごく集中していたな、そういうことさ…… 審判はドイツ人（VARのクリスティアン・ディンガー）…ドイツに感謝するしかない。GKムソがプレーを再開した場面でDFが手でボールを止めたのにプレーが続いたのは理解できない。明らかにレッドカードでPKだ」。

さらに「その判定が試合の流れを変えたかもしれない。彼らは説明できるはずだ。我々は受け入れるしかない」と語った。