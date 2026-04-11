フレックはモウリーニョの歴史的偉業に並ぶことを目指している

本日土曜日、スポティファイ・カンプ・ノウで2025-2026シーズンラ・リーガ第31節が行われ、バルセロナと宿敵エスパニョールが対戦する。

バルセロナは76ポイントで首位、エスパニョールは38ポイントで10位。カタルーニャ・ダービーはいつも通り激しい戦いが予想される。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、ハンス・フリック監督率いるバルセロナは100ポイントでのラ・リーガ制覇という稀有な偉業をまだ狙っている。

残り8節で現在76ポイントのバルサが全勝すれば、リーグ史上2度目の大記録達成となる。

直近では2012-2013シーズン、ティト・ビラノバ監督の下、32勝4分2敗・115得点をマークして100ポイントに達した。 当時最も輝いていたのは46得点を挙げたリオネル・メッシだった。このシーズン、バルサは全試合で得点を挙げ、1944年のバレンシア以来の快挙を達成した。

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一方、レアル・マドリードは2011-2012シーズン、ジョゼ・モウリーニョ監督の下で初めて100ポイント到達。32勝4分2敗で優勝した。 さらに121得点をマークし、得点王に輝いたクリスティアーノ・ロナウドの活躍も光った。

現在、フリック監督率いるバルセロナは、残り8試合全勝でこの記録に並び、あるいは超えるという課題に挑む。過密日程と強豪との対戦が待ち、道のりは容易ではない。

ホームではエスパニョール、セルタ、レアル・マドリード、ベティスと対戦し、アウェイではヘタフェ、オサスナ、アラベス、バレンシアを訪れる。最終節は5月24日だ。

道のりは過酷だが、目標は明確だ。ラ・リーガの歴史に新たな1ページを刻み、「カンプ・ノウ」で2度目の快挙を目指す。

バイエルン・ミュンヘンも参戦し、「サラーの後継者」の未来にビッグクラブが注目している。

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