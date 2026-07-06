フレックとの会談が、バルセロナスターの去就を決定する。

バルセロナの中盤選手マルク・カサドは、クラブでの将来を決める前にハンス・フレック監督と会談する。この話し合いが、アカデミー出身の 「ラ・マシア」出身の彼がバルサでプレーを続けるか、新天地を求めるかを決める。

カサドは150人の子供たちと参加したサマーキャンプの記者会見で、来週月曜にスポーツシティへ合流し、新シーズンに向けた準備を開始すると述べた。今週中にフレック監督と面会し、今後の計画を直接確認する予定だ。

21歳の同選手は「月曜日に新シーズンの準備を始め、話し合うべき人と話す」と語り、残留を希望しつつも退団の可能性も否定しなかった。

昨季はシャビ前監督の下で出場機会が限られ、「簡単なシーズンではなかった」と振り返った。 「今シーズンはこれまでと違った。状況に適応する必要があった。プレーを求められた時は常に全力を尽くしてきたし、その気持ちは変わらない。監督も理解している」

バルセロナを心から愛するMFは「残留」への強い意思を示し、「他のクラブなら迷わず移籍を決断していた。だがバルセロナではすべてが異なる」と語った。クラブへの絆が去就判断を難しくしている。

また、彼は他クラブとの交渉を否定し、「噂は気にしない。嘘も多い。クラブや代理人から何も聞いていない」と話した。

また、3シーズン前も起用されず移籍が噂されたが残留したことを挙げ、「今回も初めてではない」と語った。

アルゼンチン代表FWジュリアン・アルバレスの加入については「世界クラスの選手で、加入すれば大きな戦力になる。温かく迎え入れたい」と期待を示した。

ただ、いつか同胞リオネル・メッシと並んでプレーすることが最大の夢だと語り、「レオは次元が違う。一緒にプレーしたかった」と目を輝かせた。