フレイ「イタリアとフランスは親戚のようなライバルだが、憎しみはない。ドンナルンマはメニャンより上」

インタビューの主なやり取りは以下の通り。

フレイさん、イタリア対フランスはどんな試合になりますか？

「ありきたりな試合にはなりません。両国は近しい関係にありながらライバルでもあります。憎しみがあるわけではありませんが、双方にとって常に特別な一戦です。ジダンに招待されたので、スタジアムで観戦します。とても楽しみです。今は異なる状況にある両代表がどう戦うのか興味があります。一方は勝たなければならず、もう一方は再起しなければなりません」

イタリアは若手を何人も招集しました。フランス代表に呼びたい選手はいますか？

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「今はいません。フランスには、勝つ準備ができていて、勝利に慣れた偉大な選手たちがそろっていますから」

メニャンとドンナルンマでは、どちらがより完成度の高いGKだと思いますか？

「2人とも重要なGKで、今では豊富な経験があります。ともに調子の波も経験してきました。メニャンはミランで素晴らしい活躍を見せましたが、あまり輝けない時期もありました。ジージョも自身のキャリアを歩んできて、今はクラブで決して簡単ではない時期を過ごしています。それでも、2人とも国際的に名の知れたGKです。獲得タイトルを見れば、ドンナルンマはチャンピオンズリーグを含め、本当に多くのタイトルを手にしています。1人選ぶなら、ジージョです。特に、ここ数年で勝ち取ってきたものを考えるとそうなります」

そうしたこともあって、フランスとの対戦でイタリアを応援したことはありますか？

「2006年1月に膝を壊し、ワールドカップに行くメンバーから外れました。そして決勝は、まさにイタリア対フランスになった。フランスやチームメートのことは残念でしたが、イタリアが勝ってうれしいという気持ちもありました。私はフランス人で、自分の国を代表しています。でも、あのイタリア代表には友人や元チームメートが大勢いました。気持ちは二つに分かれていました。自分の代表チームと同胞のことは悲しかった一方で、ピッチで勝利をつかみ取ったイタリア人の友人たちのことはうれしかったんです」