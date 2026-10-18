ヘンク・フレーザー氏が、フェイエノールトの獲得候補としてエティエンヌ・フェーセンの名前を挙げた。スリナム代表監督は、フローニンゲンのGKにはデ・カイプで正GKを務めるだけの実力があると考えている。

フレーザー氏はスリナム代表でフェーセンとたびたび接しており、その能力をよく知っている。日曜日、ESPNの番組『Goedemorgen Eredivisie』で「彼は後方からのビルドアップで非常に重要な役割を担っている。もう1人選手がいるようなものだ」と語った。

「私にとって、彼はフェイエノールトに非常に適したGKだ。チームにはすでに高い技術がある。彼が加われば、さらに強くなる」。フレーザー氏は、フリーデンロテライ・エールディビジで首位に立つフェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督に向けて、そう語った。

司会のミラン・ファン・ドンゲン氏は、フェーセンがフェイエノールトの現在の正GK、チャーク・エルンストより優れているかをフレーザー氏に尋ねた。スリナム代表監督は断言を避けたが、ハンス・クラーイ・ジュニア氏に迷いはなかった。「彼はエルンストより上だ」

続けてフレーザー氏は、フェーセンとは「非常に良い関係」にあると強調した。「私はメンフィス・デパイやロイストン・ドレンテのような選手が好きだ。怒っているときは私を無視する。でも、喜んでいるときにはディープキスをしてくることもある」

同席していたヘンク・ティンマー氏も、フェーセンには「ある種の突飛な行動」があると知っている。「彼自身も言っている。『僕は落ち着きがなく、ADHDがある。観客と一緒に盛り上がりたいし、かかとの後ろでボールを跳ね上げたりもしたい』とね。私にとって大事なのは、彼が良いGKだということだ」

ティンマー氏は、フェーセンが年齢を重ねるにつれてGKとして落ち着きを増すことを願っている。「本当に集中してGKのプレーに専念すれば、彼は実に良いGKだ。あの丸いものを止めなければならない。そして、彼のキックは素晴らしい」