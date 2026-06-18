チュニジアサッカー連盟は本日、2026年ワールドカップで「カルタゴの鷲」を率いる新コーチングスタッフを発表した。同大会は来年6月11日から7月19日まで、カナダ・米国・メキシコが共同開催する。

この発表は、スウェーデンに1-5で敗れたことを受け、サブリ・ラムシ監督が突如解任され、後任にベテランのフランス人監督エルヴェ・レナール氏が就任したことを受けたもので、W杯でのチュニジア代表を立て直す狙いがある。

新コーチングスタッフは以下の通り。

監督：エルヴェ・ルナール

アシスタントコーチ：フレデリック・ビアンカリーニ。

GKコーチ：ジル・フォワッシュ。

フィジカルコーチ：ダヴィド・バリアック、アンース・カズーズ。

戦術・パフォーマンス分析：ワヒビ・アル・カズリ、アレクサンダー・ケルヴァヤン、ヘルミ・カシュ、アニス・ベン・メリク。

新体制の最大の特徴は、元チュニジア代表スター、ワヒビ・アル・カズリのスタッフ入りだ。彼は代表通算25得点を挙げ、イッサム・ジュマに次ぐ歴代2位の得点王である。 彼はその卓越したキャリアを生かし、経験とカリスマ性を選手たちに伝えたいと願っている。

豊富な実績を持つレナール監督（57歳）は、その経験をチュニジア代表のパフォーマンス向上に活かしたい考えだ。彼は過去にザンビアとコートジボワールをアフリカネイションズカップ優勝に導き、モロッコを2018年ワールドカップ本大会へ 2022年W杯ではサウジアラビアを率い、2026年大会ではチュニジアの指揮を執る。

チュニジア代表は6月21日に日本と第2戦を戦い、26日にオランダと最終戦を迎える。

国民は、レナール監督と新スタッフが代表に自信と規律を取り戻し、「カルタゴの鷲」を歴史にふさわしい舞台へ導くと期待している。

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