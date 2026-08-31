これを報じたのはSky。それによると、SGEはカタールのアル・ガラファでの2年間の在籍を終え、現在は無所属となっている36歳の同選手を、短期間のうちにブンデスリーガへ呼び戻したい考えだという。報道によれば、ストライカーとフランクフルトの間ではすでに交渉が進んでいる。これに先立ち、攻撃陣強化に向けてノッティンガム・フォレストのアルノー・カリムエンドの再レンタルがフランクフルトで取り沙汰されていた。









ホセルはシュトゥットガルト生まれで、幼少期の最初の数年間をドイツで過ごした。その後スペインへ移り、セルタでサッカー選手として育成を受けた。2012年にTSG1899ホッフェンハイムへ加入し、2013-14シーズンにはフランクフルトへレンタル移籍した。その1シーズン後にはハノーファー96でもプレーし、その後イングランドへ渡った。2023-24シーズンにはレアル・マドリーで期限付き移籍としてプレーし、チャンピオンズリーグでは準決勝でFCバイエルン・ミュンヘン敗退の原因となるゴールを決めた。

報道によると、フランクフルトだけが関心を示しているクラブではないという。このアタッカーはスペインへ移籍する可能性もあり、ブンデスリーガではウニオン・ベルリンも獲得を狙っているクラブの1つだという。ラツィオも週末にホセルへ接触し、獲得の可能性を探ったとされている。

ホセルはどんな数字を残しているのか？

ホセルがスペイン代表でデビューしたのは33歳の誕生日のわずか2日前で、これまで17試合に出場して6得点を記録している。EURO2024では2試合に出場し、フリア・ロハの一員として欧州王者となった。キャリアではラ・リーガで199試合68得点、ブンデスリーガで79試合22得点、プレミアリーグで68試合10得点を記録している。