共有 GOALをGoogleでフォロー

フリートウッド・タウンはPK戦の末に衝撃的な勝利を収め、プレミアリーグ王者アーセナルをカラバオカップから敗退させる歴史に残る一夜を演出した。しかし、試合後の歓喜の中で思わず笑ってしまうような口汚い失言が飛び出し、リーグ2のチームによる歴史的快挙から一時的に注目を奪った。

広告

カラバオカップで大番狂わせ

リーグ2のフリートウッド・タウンが、EFLカップ史に残る大番狂わせを演じた。アーセナルを90分間で1-1の引き分けに持ち込むと、決着はPK戦へ。フリートウッドは驚くべき落ち着きを見せ、5人全員がPKを成功させた。

GKジェイ・リンチは、約11メートルの距離から放たれたブルーノ・ギマランイスのシュートを阻止し、立役者となった。そしてコナー・ハウイーが決勝のPKを力強く決めた。しかし、その直後に注目を集めたのは、興奮冷めやらぬハウイーのテレビインタビューだった。

ハウイー、歓喜のあまり放送禁止用語

ピッチ脇でリンチと並んでいたハウイーは、スカイ・スポーツの記者ジュリエット・フェリントンから、決勝のPKを蹴る前に何を考えていたか尋ねられた。感情が高ぶったDFは、生放送中につい気を緩めてしまった。

「分からない。狙いを定めて、ゴールの隅上に蹴り込んで、クソ速く走ることだ」とハウイーは語った。「本当に信じられない。仲間たちを心から誇りに思う。僕たちがどれほど良いチームかを示せた」

広告 広告

問題の発言を受け、フェリントンはすぐに謝罪。インタビューの終わり際にハウイーが気まずそうな視線を向けると、再び謝罪を余儀なくされた。映像がピッチからスタジオに切り替わった後も、スタジオからさらに2度の謝罪があり、繰り返される対応に戸惑う視聴者もいた。

Related Topics

アーセナルの猛攻をしのぐ

放送中の失言とは別に、この勝利はフリートウッドにとって歴史的な快挙だ。90分間にわたって何度も重要なセーブを見せたリンチは、プレミアリーグの前回王者を抑えるうえで、チームが悪天候をいかに味方につけたかを語った。

「守備陣に指示を出し続けて、声がかれてしまった」とGKは説明した。「試合を通してチーム全員が素晴らしかった。イングランド王者に勝ったんだ。仲間たちを称えたい。フリートウッドらしい夜だった。嵐が来ると予想していたし、コンディションがひどくなることも分かっていた。だから、それが僕たちに有利に働くかもしれないと思っていた」

広告

リンチはまた、最近国内カップ戦で起きた番狂わせからチームが勇気を得ていたことも明かした。「昨年、グリムズビーがマンチェスター・ユナイテッドに勝ったことに勇気づけられた」と続けた。「僕たちも同じような状況だと考えていた。クラブと町にとって素晴らしいことだ。本当に、みんなにとってすべてを意味する」

次の対戦相手を待つ

フリートウッドは次の対戦相手が決まるカラバオカップの抽選を心待ちにしている。イングランド王者を破り、厳しいPK戦も勝ち抜いたクラブには、歴史的な快進撃をさらに続けようという大きな自信が生まれている。