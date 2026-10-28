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アーセナルはリヴァプールとの重要なプレミアリーグ対決を控えるなか、3選手の負傷という大きな痛手に見舞われた。ミケル・アルテタ監督は、主力選手数人が週半ばに行われたフリートウッド・タウン戦での屈辱的な敗戦を欠場し、週末の試合に間に合うかどうか予断を許さない状況にあると認めた。

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主力3選手の欠場がカラバオカップ敗退の痛手に追い打ち

アーセナルは火曜夜、リーグ2のフリートウッド・タウンにPK戦の末に敗れ、屈辱的な敗退を喫した。ミケル・アルテタ監督は、チームで増えるコンディション面の問題に対処するため強力な先発メンバーを起用したものの、ランカシャーへの遠征にはデクラン・ライス、リッカルド・カラフィオーリ、ノニ・マドゥエケを帯同させることができなかった。

3選手の突然の欠場により、ノースロンドンのクラブで深刻化する選手不足に拍車がかかった。アーセナルはすでに、主力のウィリアム・サリバ、ブカヨ・サカ、クリストス・ツォリスの長期負傷離脱への対応を迫られている。さらに、マックス・ダウマンは衝撃的なカップ戦敗退の中で軽率なプレーによりレッドカードを受け、今週末の国内戦は出場停止となる。チームの選手層は極めて薄くなっている。

アルテタ監督、主力のコンディション不安を説明

予想外の早期敗退後、アーセナルの指揮官は主力選手が欠場した具体的な理由を明かした。ライスの問題は土曜のリーグ戦、エヴァートンに2-0で勝利した試合中に生じ、途中交代を余儀なくされたという。

「カラフィオーリは欠場し、ノニも足首の問題で欠場した。デクランは先日の試合（エヴァートン戦）で問題を感じていた。だから交代させなければならなかった」とアルテタ監督は説明した。

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悔しい敗戦にもかかわらず、スペイン人指揮官は選手が不足するチームを厳しく批判することはなかった。代わりに、歴史的な番狂わせを成し遂げた4部のホームチームを称え、当夜の敵対的な雰囲気を生み出したことも評価した。

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「まず、フリートウッドにおめでとうと言いたい。彼らの成し遂げ方も、つくり出した雰囲気も見事だった。11人の時も10人になってからも、試合を通じた選手たちの姿勢と強度に責めるべき点は何もない。ただ、あれほど優位に試合を進めているなら、相手に何も与えてはならない」とアーセナルの指揮官は語った。

決定力を欠いたアーセナルにとって「非常に悲しい日」

アーセナルの衝撃的な敗退により、リーグカップ制覇を待つ34年間は少なくとももう1シーズン延びることになった。試合を支配しながらも準々決勝に進む前に敗退。アルテタ監督は優勢を得点につなげられなかった点を挙げ、クラブにとって「非常に悲しい日」だったと率直に表現した。

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「あれだけ多くのシュートとチャンスをつくったなら、3点、4点、あるいは5点は取らなければならない」と指揮官は語った。「チャンスを生かさなければならない。そうしなければ、わずかな差も許されない。それが現実だ。その後はPK戦で勝ち上がるしかなかったが、我々にはできなかった」

「試合の展開からすれば、敗退する可能性は低かった。だが、これがフットボールだ。可能性が低くても、カップ戦から姿を消すことは常にあり得る」

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アンフィールドでの重要な一戦が控える

アーセナルにとって当面の最優先事項は、日曜のアンフィールドへの重要な遠征に向けてチームを立て直すことだ。ライスについては明るい兆しもある。イングランド代表MFは週末の打撲にもかかわらず、月曜にはチームメートと練習する姿が確認された。

プレミアリーグの首位でマンチェスター・シティと勝ち点で並ぶアーセナルは、リヴァプールを相手にリーグ戦での連勝を維持したい考えだ。その強豪同士の対決後、アルテタ監督率いるチームはチャンピオンズリーグでスラヴィア・プラハとのアウェー戦に臨み、11月の代表ウィーク直前にはエミレーツ・スタジアムに戻ってハル・シティを迎える。