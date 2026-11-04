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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、スラヴィア・プラハとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、10代の注目株マックス・ダウマンを全面的に支持した。16歳のMFは、国内での最近のつまずきを乗り越え、欧州屈指の若手有望株としての地位を確立しようとしている。

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10代のダウマンを欧州の舞台が待つ

アーセナルがスラヴィア・プラハとの対戦に向けてチェコへ遠征する中、ダウマンは先発の座を狙っている。この会場は、才能豊かな16歳にとって特別な意味を持つ。ちょうど1年前、アーセナルが3-0で快勝した試合で同じピッチに立ち、15歳308日でチャンピオンズリーグ出場の最年少記録を樹立したのだ。

ダウマンは、先日のフリートウッド戦で退場処分を受けたことにより、国内で3試合の出場停止となった。11月29日までプレミアリーグの試合に出場できないだけに、欧州の舞台での出場機会がいっそう重要になっている。

アルテタ監督、非常に前向きな若手を擁護

アルテタ監督は、ダウマンが最近受けたレッドカードへの懸念を退け、この挫折は成長のための重要な糧になると主張した。また、最近の練習で見せている前向きな姿勢を称えた。

「その出来事はもう過ぎたことだ。私たち全員が学ぶ機会だったし、前に進む」とアルテタ監督は説明した。「うまくいかなかった経験から学ぶ。素晴らしい経験からも必ず学ばなければならない。そして彼は熱心に取り組んでいる」

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「若い選手たちを見ていると分かる。今日も彼と一緒に少し時間を過ごし、練習について話したが、彼はいつも非常に前向きだ。16歳のときは物事の見方も向き合い方も違う。それも彼がチームにもたらしているものだ」

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将来に向けた土台づくり

アルテタ監督は舞台裏で、アカデミー出身のダウマンと、厳しいほど率直で、支え合える関係を築いている。早い段階で逆境を乗り越える経験が、最終的にはより打たれ強い選手を育てると考えている。

「彼と向き合って座り、『私の記者会見を見たか？ どう思う？』と聞く。私はただ率直に話している」とアルテタ監督は明かした。「公の場で話したことだから、私たちはこういう関係でいる。そうあるべきだと思うし、彼の考えが違うなら私に伝える必要がある。選手たちと築こうとしているのは、そういう関係だ」

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アルテタ監督は、ダウマンがフリートウッド戦の出来事を長期的な成長のきっかけにすると確信している。「彼は今、良い状態にある。振り返れば、あの出来事は彼のキャリアにおける重要な転機になるだろう。彼にとって毎試合何度か起こることについて、学ぶ必要があるからだ」と語った。

「シーズンに1、2回しか起こらないことではない。1試合に3、4回は起こる。おそらく彼はこのような場面を経験しなければならないし、それにうまく対処できるようになる必要がある。彼のプレーの一部だからだ」

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プラハで新たな歴史を刻むか

アンフィールドでリヴァプールを相手に存在感を示す1-0の勝利を収めたばかりのプレミアリーグ王者は、自信を胸にプラハへ乗り込む。アルテタ監督はメンバーを大幅に入れ替えるとみられ、ダウマンには、欧州の大会で直近22試合勝利がないスラヴィアを相手に、チャンピオンズリーグ初先発を果たす絶好の機会が訪れている。

ダウマンがゴールを決めれば、再び歴史を塗り替えることになる。チェコで得点すれば、元バルセロナのスター、アンス・ファティが持つ17歳40日の記録を更新し、チャンピオンズリーグ史上最年少の得点者となる。