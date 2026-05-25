フリンポンはクーマンに切実な助言を送る：「彼はW杯に参加すべきだ！」

ジェレミー・フリンポンは、メンフィス・デパイがW杯代表に選ばれることを強く願っている。リヴァプールのウイングはESPNの取材に、オランダ代表の歴代最多得点者がいまだにチームにとって貴重な存在だと語った。

「メンフィスにはぜひ代表に合流してほしい。彼はチームで大きな役割を担っている」とフリンポンは語った。「彼がどれほど得点を重ね、大きな大会で重要かは皆さんも知っているだろう。だから、彼がチームに加わることを心から願っている」

メンフィスはワールドカップに間に合うよう回復し、日曜日のアトレチコ・ミネイロ戦で約30分出場した。

フリンポンは「メンフィスの影響力はピッチ外にも及ぶ。彼はチーム内で重要な役割を果たしている」と語る。

「彼はピッチ外でも真のリーダーだ」とフリンポンは語る。「僕が怪我をした時、彼は助けてくれる人を知っていると言ってくれた。僕がゴールを決めたり良い試合をした時も、必ず褒めてくれた。」

フリンポン自身はポジションにこだわらず、大舞台でプレーする機会を求めている。

「ピッチに立てれば満足だ。右SBでも左SBでも中盤でも構わない。W杯に出場したくない選手などいない。それは誰もが抱く夢だ」と語る。

オランダ代表の目標について、フリンポンは「優勝しか考えていない。強豪国として当然の期待だ」と断言した。