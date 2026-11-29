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リヴァプールとエヴァートンは日曜午後、激しい一戦の末に引き分けた。マージーサイド・ダービーは、ジェレミー・フリンポンのオウンゴールもあり、1-1で終わった。

フリンポンとフィルジル・ファン・ダイクを先発起用したリヴァプールは、素晴らしい立ち上がりを見せた。こぼれ球をフロリアン・ヴィルツがドミニク・ソボスライにつなぐと、ハンガリー代表選手が強烈なシュートを放った。GKジョーダン・ピックフォードは飛び込んだものの、なすすべはなく、スコアは0-1となった。

エヴァートンには開始早々の痛手となったが、デイヴィッド・モイーズ監督のチームはひるまなかった。ホームチームは球際で戦い続け、ダービーに多くの力を注ぐと、25分にその成果を得た。

キアナン・デューズバリー＝ホールのFKをフリンポンが処理しきれず、不運にも自陣のGKを破ってしまった。ヒル・ディキンソン・スタジアムではダービーらしい雰囲気が一段と高まり、結果をつかめるという期待が膨らんだ。

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それでも主導権を握ったのはリヴァプールだった。前半終了間際にはアレクサンデル・イサクとアレクシス・マック・アリスターにチャンスが訪れたが、両者のシュートはいずれもピックフォードの守るゴールの脇へ外れた。

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後半も先に好機をつくったのはリヴァプールだった。ファン・ダイクがさっそくヘディングでゴールを脅かしたものの、ボールはクロスバーのわずか上を越えた。その後、アンドニ・イラオラ率いるチームは攻勢を強められず、エヴァートンが徐々に試合へ入っていった。

エヴァートンはデューズバリー＝ホールを中心に何度か相手ゴールに迫った。しかし、最大のチャンスは再びファン・ダイクに訪れた。オランダ代表選手はペナルティーエリア内で浮き球をダイレクトで合わせたが、シュートはエヴァートン守備陣のブロックに阻まれた。

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終盤、リヴァプールはさらに圧力を強めて勝利を狙ったが、決定機はほとんど生まれなかった。結局、勝者は決まらず、両チームが勝ち点1を分け合った。

この勝ち点1はリヴァプールにとって何の足しにもならない。チームはマンチェスター・シティと勝ち点で並んだまま4位にとどまった。エヴァートンはプレミアリーグで8位につけている。