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ルート・フリット氏は火曜日の夜、レアル・マドリーとPSVのチャンピオンズリーグの試合（5-1）で見せた佐野航大のプレーに驚いた。解説を務めたフリット氏によると、日本人MFは前半に素晴らしいプレーを見せたものの、後半は一転して極めて低調だった。試合後、フリット氏はジッゴ・スポーツのスタジオでPSVが完全に崩れた理由を探った。

PSVはサンティアゴ・ベルナベウで素晴らしい前半を戦い、イバン・ペリシッチがPKを決めてリードしたままロッカールームに戻った。ピーター・ボス監督率いるチームには、さらに点差を広げて前半を終えるだけのチャンスもあった。

しかし、フース・ヒディンク氏はすでに嫌な予感がしていた。「我々も、少なくとも3点は取らなければならないと言っていた。こうなる予感がしたし、後半は少年と大人の試合になった」と元監督は語った。

ヒディンク氏は、PSVが後半に入ってボールを保持できなくなったと指摘。同時に、レアル・マドリーの選手個々の能力の高さにも言及した。「そこでジュード・ベリンガムを投入してくる。もちろん、彼は並外れた選手だ。あの素晴らしいゴールだけでなく、チームに多くの活力をもたらす」

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フリット氏は、ディーン・ハイセンとイブラヒマ・コナテの投入も試合を一変させたと強調した。「あのセンターバック2人はすぐに下げられた。攻撃面も含め、あまりいいプレーができていなかったからだ。そこにハイセンとコナテが入ると、突然、プレーの速さが3倍になった」

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レアル・マドリーの圧力を受けて後退を余儀なくされたPSVだが、フリット氏はもっとできたはずだと考えている。元選手の同氏は特に、キリアン・エンバペの3点目につながるミスを犯した佐野のプレーを挙げた。

「ボールを保持できる場面は確かにあった。それにしても本当に奇妙だった。佐野は前半には素晴らしかったのに、後半はあれほどひどい出来だった。本当に、パスがことごとく相手に渡っていた」

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フリット氏はPSVのセンターバックにも苦言を呈し、前方へボールを蹴り出すやり方に不満を示した。「そこで、少しはボールを保持してくれ、と思うんだ。長くボールを保持できれば、それだけ相手の津波のような攻撃を受けずに済む。そうできる場面はあったのに、彼らにはできなかった」

フリット氏によれば、PSVはマドリードで非常に痛い教訓を得た。「相手は、何かをつかめそうだと感じさせる。そうなると、うまくいっていると思う。自由にプレーできて、サッカーができるんだ」

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「後半も気持ちよくプレーできると思っていたら、突然、プレーがずっと速くなり、相手の質の高さを思い知らされる」とフリット氏は続けた。