ルート・フリットは、フェイエノールトのバルセロナ戦での戦いぶりを驚きをもって見ていた。『Ziggo Sport』の解説者は、とりわけセム・ステインのゴールセレブレーションのやり方に不快感を示し、『Rondo』であの振る舞いをまったく評価できないとはっきり語った。

「ステインか。いや、悪いけど……本当に顔面にまっすぐタックルを食らわせていたと思うよ」とフリットは話し、その発言にスタジオでは驚いた表情が広がった。「本気で言っている。ゴールを決めてあんなふうに喜ぶなら……」

フリットは、自身の言葉によればステインの反応の理由自体は理解できるというが、フェイエノールトの選手は自制すべきだったと考えている。「彼の動機は分かる。でも、やってはいけない。許されることじゃない。あそこで喜んではいけない。こんなのはダメだ」

元オランダ代表のフリットは、そもそも試合後にロッテルダム側からこの一戦がどう受け止められていたのかについても、ほとんど理解を示さなかった。フリットによれば、バルセロナ戦の後には満足感があまりにも強すぎたという。

「ただただ驚きながら見ていた」と、フリットは試合後の反応について語った。「トップクラブにふさわしくないと思った」。この解説者は、結果にもかかわらずフェイエノールトがこの試合から何か前向きなものを得られたとする感覚には賛同できなかった。

また、バルセロナのハンジ・フリック監督がフェイエノールトのプレーを称賛したことについても、フリットにはほとんど響かなかった。「フリックは、とてもいいサッカーをするチームと戦ったと言っていた。まあ、相手にあれだけ自由にプレーさせてもらえるなら、私だってそう言うよ」

フリットによれば、バルセロナは単純にあまりにも多くのスペースを与えられており、フェイエノールトはそれで満足していてはいけなかった。「まるで修学旅行みたいだった。ばかげている。今では、まるで生き延びられたことを喜んでいるように見える。完敗だったんだ！」