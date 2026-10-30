バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、インスタグラム上で異例のスタートを切った。公式アカウント開設から24時間足らずでフォロワー100万人の大台を突破したのだ。カタルーニャのクラブのファンに向けて送ったメッセージが、大きな反響を呼んだ。

スペイン紙『スポルト』によると、バルセロナとフリックは木曜夜、共同の投稿を通じて、ドイツ人指揮官が同プラットフォームに個人アカウントを開設したことを発表した。日常生活の一場面や指導現場の舞台裏、そしてチームでの経験に関するその他のコンテンツをクラブのファンと共有することが狙いだという。

フリックはメッセージの中でこう記した。「やあ、バルセロナのファンのみんな！ インスタグラムに参加して、僕の日常生活の一部や、バルセロナとみんなとの日々を共有できることをとても嬉しく思う」。そしてカタルーニャ語の一文でファンを驚かせ、こう述べた。「応援を本当にありがとう。バルサ万歳！」。

この動きはカタルーニャのクラブのファンから大きな反響を呼び、ファンはこぞって指揮官のアカウントをフォローした。その結果、わずか数時間でフォロワーは100万人を超え、クラブ内およびファンの間で彼が得ている人気の大きさを映し出す快挙となった。

バルセロナの選手たちはソーシャルメディアで膨大な数のフォロワーを抱えているが、フリックはアカウントが開設されたばかりであるにもかかわらず、目を見張る速さでこの記録的な数字を達成した。同じ状況でこの快挙を先に成し遂げた現役のチームの選手は誰もいない。

ドイツ人指揮官は、バルセロナの選手たちが投稿やストーリーを通じて彼のアカウントを宣伝すれば、フォロワー数をさらに伸ばすかもしれない。とりわけラミン・ヤマルはチームの選手の中で最もフォロワーが多く、約6000万人を抱えている。

フリックの活動はこれまでのところ、新アカウントでの1件の投稿と2件のストーリーにとどまっている。そのうちの一つはトレドの列車事故の犠牲者遺族への哀悼に充てられ、もう一つではソーシャルメディアでのスタートを発表した。