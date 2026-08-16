バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックは、バーゼルに大勝した試合でチームが見せた内容に満足の意を示し、ウディネーゼと対戦した練習試合と比べてチームが明確な進歩を見せたと強調した。しかし同時に、リーガ・エスパニョーラ開幕前に改善を要する部分がまだ残っていると指摘した。

フリックはバルセロナのメディアが伝えた発言の中で、バーゼル戦はチームにとって良いテストだったと述べ、リーグ戦開幕が近づく中、コーチングスタッフの意識はすでにエルチェとの開幕戦へと向かい始めていると説明した。

ドイツ人指揮官は、チームを最高の準備状態に到達させることは容易な仕事ではないと指摘し、特に一部の選手が遅い時期にトレーニングに合流したことを挙げた。そのうえで、次回の国際Aマッチ期間の後でさえ、バルセロナが完全な力に到達するとは考えていないと強調した。

フリックは、大差での勝利にもかかわらず、バーゼル戦でチームは望んだスピードを発揮できなかったと説明し、次のように語った。「我々にとって良いテストだった。選手たちは良いプレーをしたが、望んでいたスピードでプレーできなかった。我々は改善しなければならないが、そのための能力は備えている」。

バーゼルとの親善試合は、出場可能なチームのほとんどのメンバーが一つの試合で顔をそろえる初の機会となった。バルセロナは新シーズンへの準備の一環となる重要なテストで5対0の大勝を収め、複数の新加入選手が目を引くプレーを見せた。

フリックは、今後数日の間に移籍市場で新たな動きがある可能性を排除せず、チームのスカッドにはまだいくつかの補強が必要かもしれないと示唆した。「何かが足りなかったのかもしれない。今週それを見極める」と語り、クラブが獲得を検討しているポジションや選手名については明かさなかった。

一方で、この指揮官は、現段階で自分にとってはトレーニング内での取り組みが最も重要な要素であり続けると強調し、昨シーズンにチームが示した基準を維持するよう選手たちに求めた。そして、意識を向けるべきは真摯な取り組みと継続的な成長であると述べた。

バルセロナには準備期間の最後のテストが残っている。水曜日にジョアン・ガンペール杯でアル・アハリと対戦し、その後チームは準備試合の章を閉じて、エルチェとのリーグ初戦への準備を始める。

フリックはカンプ・ノウでバルセロナのサポーターの前でプレーできることに喜んでいると述べ、サポーターのチームへの支援の重要性を強調するとともに、昨シーズンに見せた水準を取り戻すために取り組みを続けるよう選手たちに求めた。

ドイツ人指揮官は最後に、コーチングスタッフは準備期間の最後の試合を利用してチームの状態をさらに分析すると述べたうえで、公式開幕の前に必要な準備状態に到達するには、トレーニングの強度と質が最も重要な要素になると強調して話を締めくくった。