バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックは、スペイン・ラ・リーガでレアル・ベティスと対戦し、「ラ・カルトゥーハ」で5－2の大勝を収めたことに満足感を示し、選手たちのパフォーマンスと闘志を称賛した。チームにはチャンピオンズリーグでのパリ・サンジェルマン戦、続いてリーガでのレアル・マドリー相手のクラシコを含む決定的な1週間が待っている。

フリックは、試合の難しさと相手の強さにもかかわらずバルセロナが勝利に値したと断言し、チームが攻撃面で際立った水準を示したと指摘した。

ドイツ人監督は次のように語った。「我々は攻撃で非常に良いパフォーマンスを見せ、大きな情熱を持って戦ったと思う。簡単な試合ではなかったが、極めて高いレベルでプレーできた。レアル・ベティスは非常に良いチームだし、我々は勝利に値したと思う」

セットプレー

フリックは、前半終了前にバルセロナが決めたゴールの重要性について語り、セットプレーの練習がチームの準備において重要な要素であることを説明した。

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「セットプレーを練習することは重要だ。前半終了前の2点目は極めて大きかったし、セットプレーのスペシャリストたちは良い仕事をしている」

バルセロナ内部の競争

バルセロナの監督は、定期的に出場時間を得られていない選手たちの状況にも触れ、チーム内の競争は当然のことであり、全員が自らの力を証明する機会を得るだろうと強調した。

「毎日が同じだ。出場できないことに満足していない選手もいるが、それは当然のことだ。このクラブ、そしてこのチームの中では、全員がプレーして自分の力を示す機会を得ることになる」

フリックはチーム内の雰囲気が良好であること、そして全選手の質のおかげでトレーニングのレベルが高いことを強調し、日々の準備の中でそのレベルを目にすることが何よりも嬉しいと説明した。

ヤマルは世界最高の選手

ドイツ人監督はラミン・ヤマルが見せたパフォーマンス、特に「驚異的」と評した1点目のゴールを称賛し、大きなプレッシャーに囲まれながらもこの若い選手が輝き続けていると断言した。

フリックは語った。「非常に情熱的な試合であり、ファンにとっても、サッカー界にとっても素晴らしいものだった。ラミンの1点目は驚異的だった。彼は現在、世界最高の選手だ。彼のパフォーマンスにはとても満足している」

さらにこう続けた。「彼は大きなプレッシャーを受けている。まだ19歳なのに、完全に献身的だ。これは素晴らしいことだ」

負傷への懸念

チャンピオンズリーグでのパリ・サンジェルマン戦に向けたバルセロナの準備について、フリックは現時点での優先事項は選手たちのコンディション回復であり、出場時間の配分に関する決断はその後だと説明した。

「最も重要なのは回復だ。出場時間をどう管理するか、そしてエリック・ガルシア、ジュール・クンデ、ジェラールがどうなるかを見ていく。あと2日ある。火曜日に何が起こるか見てみよう」

フリックはベティス戦の勝利が欧州での一戦の前に重要だったと強調し、こう付け加えた。「簡単な試合ではなかったので、チームをとても誇りに思う」

痛みを感じてピッチを去ったエリック・ガルシアの状態については、ドイツ人監督はこう述べた。「見てみないと分からないが、ちょっとしたかすり傷のようだ。何かを感じたので、だから交代させた」

フリック、ベティスのゴール取り消しと退場に言及

試合で起きた判定上の論争、ジョバニ・ロ・チェルソのゴール取り消しとレアル・ベティスの選手の退場に関して、フリックは2－2の同点ゴールにつながったプレーを見ていないため、その詳細については言及できないと説明した。

また、ラミン・ヤマルを交代させる必要があったことにも触れ、本人には彼が見せたプレーを誇りに思っていること、素晴らしい試合をしたことを伝えたと明かした。

9連勝

フリックは、バルセロナがスペイン・リーグで9連勝を達成したことについて、この成果は素晴らしい思い出になると述べたうえで、チームの基本的な目標はタイトルを獲得し、大きな偉業を成し遂げることだと強調した。

「それは素晴らしいことであり、良い思い出だ。しかし我々が望んでいるのは、タイトルを勝ち取り、偉大な成果を手にすることだ」