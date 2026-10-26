フリック、バルセロナ再建計画を明示：まずは「頭の中の整理」から

バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックは、選手たちがこのところ抱えてきた肉体的・精神的な疲労が、チームの状態に影響を及ぼした要因のひとつだと考えている。この疲労はパリ・サンジェルマンとレアル・マドリードとの2試合で顕著に表れており、そのためフリックは選手たちのコンディション回復に重点を置き、トレーニング再開前に一息つく機会を与えることにした。

スペイン紙『スポルト』によると、フリックの懸念は12日前のセビージャ遠征から高まり始めていた。カタルーニャの悪天候により、1時間以上機内で過ごした後にホテルへ戻らざるを得なくなったのだ。その後バルセロナは、コーチングスタッフを不安にさせた一連の負傷者を抱えながら、パリへの過酷な遠征に臨むことになった。

ドイツ人監督の懸念はクラシコで再び強まった。チームは今季の力強い出だしを特徴づけていた活力の一部を失ったように見えたためで、これが現在、開幕数週間に選手たちが見せたレベルを取り戻すための解決策を模索する動機となっている。

バランスを取り戻す好機

バルセロナは試合のない1週間を過ごすことを活かし、フリックは選手たちに2日間の休養を与える機会を得た。作業再開前に肉体的・精神的な活力を取り戻すことが狙いだ。

ドイツ人監督は選手たちに、栄養面の指示を守りリカバリーに努めることを求めつつ、頭をすっきりさせて、より高い集中力をもって戻ってこられるよう、一時的にサッカーのプレッシャーから離れることを望んでいる。

バロンドールの授賞式はこの計画に限定的な例外をもたらす。中断期間を利用してチームに本当の休養の機会を与えたいというフリックの意向にもかかわらず、ラミン・ヤマル、ジョアン・ガルシア、ロドリが式典に出席するため移動する見込みだからだ。

バルセロナは水曜日から、戦術面やピッチ上でのパフォーマンスにより深く取り組み始める予定だが、フリックはまず、休養とプレッシャーから離れることが選手たちのレベル回復に役立つことに賭けている。

「ラ・マシア」の才能たち

負傷はコーチングスタッフが直面する最大の課題のひとつであり続けている。とりわけ最終ラインでそうであり、フリックはいくつかのケースが接触によるものであって、必ずしもフィジカルコンディショニングの不備が原因ではないとみている。

監督は以前から、欠場を補うために「ラ・マシア」アカデミーの才能への信頼を継続する必要性に言及していた。それはクラシコで、サイドバックのアレックス・カンポスの起用に表れたほか、ダニ・オルモの欠場のなかで出場機会を得た中盤のオリオル・ジュリンの起用にも表れた。

今後の期間もアカデミー所属の選手たちの起用は続く見通しで、フリックは負傷者の問題に対処しようとすると同時に、クラシコでレアル・マドリードに2-1で敗れた後のチームの肉体的・精神的な活力回復を図ろうとしている。