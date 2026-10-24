フリック、バルセロナの布陣を再構築：クラシコで予想される3つの変更

先週負傷した足首の怪我から回復できず、フランス代表ジュール・クンデが、明日日曜日に予定されているクラシコでのバルセロナとレアル・マドリードの対戦を欠場することが確定した。これにより、ドイツ人指揮官ハンジ・フリックは、チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦で起用した守備陣に再び頼らざるを得ず、中盤と前線には変更が加えられる見込みだ。

スペイン紙『スポルト』によると、クンデは回復して試合に間に合わせようと懸命に努力したものの、本日土曜日のバルセロナの全体練習に参加することができなかった。この点はフリックも試合前の記者会見で認めている。

フランス代表ディフェンダーの欠場は、エリック・ガルシアとアンドレアス・クリステンセンの欠場が続く中で、バルセロナの守備陣の悩みをさらに増すこととなり、フリックはパリ・サンジェルマン戦で起用したのと同じ守備の選択肢を維持し、アレックス・カンポスを控えに置くことになる。

最終ラインは、センターバックにパウ・クバルシとジェラール・マルティン、右サイドにチャビ・エスパルト、左サイドにジョアン・カンセロが並ぶと予想される。一方、パリ戦で限られた時間の出場にとどまったアレハンドロ・バルデは、控えで出番を待つことになる。

中盤では、フリックは左ハムストリングを負傷したダニ・オルモの影響でやむを得ず変更を加える意向だ。オルモはこの怪我により1か月の離脱となる見込みで、予想される先発では、その代役としてフェルミン・ロペスが入り、ペドリ、ロドリと共に中盤を構成する。

またバルセロナのメンバーには、クラブのアカデミーで台頭する才能の一人であるオリオン・ジョリンが名を連ねる。一方、フレンキー・デ・ヨングは、ワールドカップ中に負った膝の怪我から回復し、出場復帰に近づいている。3試合連続でメンバー入りすることで、今季初出場の機会が与えられる可能性がある。

攻撃陣では、フリックはセンターフォワードにラフィーニャ、右サイドにラミン・ヤマル、左サイドにアントニー・ゴードンという主力3人に頼る構えで、試合の状況次第ではイングランド代表ウインガーの代役としてアデイェミを投入する可能性もある。

さらに、先週リザーブチームでオティベ戦に出場したハムザ・アブデルカリムがトップチームのメンバーに加わる見込みで、レアル・マドリードとの注目の一戦を前に、フリックに新たな選択肢を与える動きとなる。