バルセロナのハンジ・フリック監督は、ラ・リーガの試合として明日土曜日に開催予定のセビージャ戦を前に、いくつかのテーマについて語った。その筆頭は、純粋なストライカーのポジションでラフィーニャが担う新たな役割についてであり、あわせてカリム・アデイェミへの称賛と、彼のチームへの適応の早さについても言及した。

バルセロナは、6試合を終えて全勝の勝ち点18で首位に立った状態で、敵地でのセビージャ戦に臨む。

ラフィーニャがバルセロナのプレスを牽引

ラフィーニャを「9番」のストライカーとして見ることについて、フリックはこう語った。「過去2シーズンを振り返れば、我々は常に9番のストライカーからプレスを開始していたことがわかるだろう。ラフィーニャには、我々が望む形でプレスを開始するために必要な、あの飢餓感と欲求、そしてメンタリティが備わっている」

そして金曜日の記者会見で、スペイン紙「アス」が報じたところによると、こう付け加えた。「彼は攻撃で優れたレベルを見せるだけでなく、守備面でも素晴らしいプレーをしている。ラフィーニャはプレスの動きを開始する選手であり、チームのキャプテンとして全員の先頭に立ち、他の選手たちが彼に続くのだ」

フリックは今シーズン開幕から、ロベルト・レバンドフスキとフェラン・トーレスの退団、ガブリエウ・ジェズスの合流の遅れ、そして昨夏に前線補強の第一目標だったフリアン・アルバレスの獲得失敗を受けて、ラフィーニャをセンターフォワードの位置で起用することに踏み切った。

しかしラフィーニャはこのポジションで大いに輝きを放ち、これまでに6試合で9ゴールを挙げ、得点ランキングの首位に立っている。

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「バルセロナのスターに100%賭ける」

バルセロナ監督は新加入のカリム・アデイェミについても触れ、このドイツ人選手が持つ非常に高いスピードを称賛したが、彼を自身がこれまで指導した中で最も速い選手だと評することには慎重な姿勢を見せた。

フリックはこう語った。「彼は非常に速いが、私が指導してきたすべての選手の中で最も速いかどうかはわからない。アルフォンソ・デイビスも同じようなスピードを持っている」

そしてロッカールーム内でのアデイェミの人柄についてこう付け加えた。「彼は良い若者で、素晴らしい人物だ。ロッカールーム内でも大きな尊敬を集めている。誰もが彼をとても好いているし、試合での彼のパフォーマンスが物事をより容易にしてくれている」

フリックは、アデイェミのバルセロナ移籍が選手にとって適切なタイミングで実現したと説明し、こう述べた。「彼はドイツで最良の時期を過ごしていたわけではなかったと思う。だからこそ、環境を変えて別の国に移ることは彼にとってより良いことだったのだ」

バルセロナ監督は最後にこう締めくくった。「彼が我々を選んでくれて、とても嬉しく思っている。私は彼に信頼を与えるし、カリムに100%賭ける。水曜日に見せたような試合を、これからもっと目にすることになるだろう」

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