フリック、バルセロナで歴史的な記録を追う

バルセロナはドイツ人指揮官ハンジ・フリックのもと、リーガ・エスパニョーラでの完璧なスタートを継続した。シウタ・デ・バレンシアで行われたレバンテとの一戦を4－2で制し、開幕から5連勝を達成。カタルーニャのチームは首位の座を守るとともに、クラブの歴史的記録の一つを塗り替える新たな挑戦を始めた。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』が伝えたところによると、フリックはバルセロナでの1年目の偉業の再現を狙っている。当時はリーグ開幕から7連勝を飾り、2013－2014シーズンにタタ・マルティーノが達成したクラブ史上最高の開幕記録に並んだ。

バルセロナは今季ここまで5連勝を挙げており、これは21世紀に入ってチームがこれまで5度達成してきた記録でもある。ペップ・グアルディオラ率いた2009－2010シーズン、ティト・ビラノバとの2012－2013シーズン、続くタタ・マルティーノとのシーズン、エルネスト・バルベルデが指揮した2017－2018シーズン、さらにはフリックのバルセロナ1年目である。

注目すべき数字は勝利数だけにとどまらない。バルセロナは開幕5節における攻撃力でも際立っており、21ゴールを記録。1950－1951シーズンにフェルディナンド・ダウチェク監督のもとで達成した、開幕5試合で23ゴールというクラブ史上最多の記録まで、あとわずか2ゴールに迫っている。

そのシーズンには伝説的なストライカー、セサル・ロドリゲスが輝きを放ち、開幕5試合で得点を挙げ、最終的に27試合で29ゴールという成績でシーズンを終えた。

今季については、ラフィーニャとラミン・ヤマルのコンビが強烈な存在感を示しており、両者ともに開幕5節でそれぞれ6ゴールを記録している。