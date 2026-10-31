ドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、バルセロナで歴史的な偉業を成し遂げた。デポルティボ・アラベスを6-1と大差で下したことで、公式戦131試合目にして通算100勝目に到達。リーガ・エスパニョーラ第11節で記録したこの勝利により、カタルーニャの名門の歴史における屈指の名将として、その名を刻み続けている。

フリックが100勝の大台に到達するのに要したのは、わずか131試合だった。内訳は2024-2025シーズンと2025-2026シーズンでそれぞれ44勝、そして今季2026-2027シーズンの公式戦14試合で12勝を挙げており、これに対し21敗10分け。勝率はおよそ76.3%に達し、負けを免れた試合の割合は約84%に上る。

ドイツ人監督の下でのバルセロナの数字は、チームが誇る高い攻撃力を浮き彫りにしている。今季は14試合で12勝を挙げ、選手たちは48ゴールを記録。1試合平均で3ゴールを超える数字だ。また、複数の対戦相手を相手に5-0で完勝するなど大差での勝利を収めており、さらにラシン・サンタンデールのゴールネットには7ゴールを突き刺した。

バルセロナが今季喫した敗戦は2つのみ。チャンピオンズリーグでのパリ・サンジェルマン戦と、リーガ・エスパニョーラでのレアル・マドリード戦だけであり、その後アラベスに大勝して立て直しを図った。

フリックが成し遂げた偉業にもかかわらず、バルセロナの歴史において100勝に最速で到達した監督は、依然としてルイス・エンリケである。彼はこの数字を126試合で達成し、139試合を要したジョゼップ・グアルディオラを上回った。なお、エンリケはチームでのキャリアを181試合181試合で138勝という成績で終えている。