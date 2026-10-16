バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、レアル・ベティスのウインガーであるモロッコ代表アブデサマド・エザルズーリのプレーぶりに称賛を送り、その個人能力と1対1での自信を高く評価した。両チームは明日土曜日、リーガ・エスパニョーラの一戦で対戦する。

スペイン紙『スポルト』によると、フリックは試合前の記者会見で、エザルズーリは大きな可能性を秘めた選手だと語り、そのプレースタイルとアタッキングサードで違いを生み出す能力に感嘆していることを明らかにした。

ドイツ人監督はこう続けた。「彼のプレーを見ていると感心させられる。素晴らしい選手だし、彼のサッカーのやり方が好きだ。ピッチの最後の3分の1で相手と1対1で対峙するときの自信、それに得点も取れる。これは実に見事なことだ」

フリックは他チームに所属する選手について多くを語ることは避けたが、このモロッコ人ウインガーが示している際立ったレベルを強調し、非常に高い能力を備えていると述べた。この称賛は、ここ最近のエザルズーリのパフォーマンスの成長に対する評価を映し出すものだ。

エザルズーリはレアル・ベティスのユニフォームで充実した時期を過ごしており、そのスピード、ドリブルの技術、相手ゴールを脅かす能力によって注目を集めることに成功した。チャンピオンズリーグのポルト戦で決めたゴールは、彼の攻撃面での危険性を示す最も象徴的な証しの一つとなった。

フリックの称賛は、バルセロナとベティスの対戦を前にして一層の重みを帯びる。カタルーニャのチームは今季力強いパフォーマンスを見せる相手との難しい一戦に備えており、一方でエザルズーリはさらなる輝きを続け、リーガ・エスパニョーラ屈指のクラブを相手に影響力を発揮できることを証明しようと意気込んでいる。