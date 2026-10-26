フリック、クラシコ敗戦後にバルセロナを驚かせる

バルセロナのドイツ人監督ハンジ・フリックは、クラシコでのレアル・マドリードへの敗戦を受け、バロンドール授賞式への出席を見送ることを決定した。驚きの決断は、クラブとスペイン代表での過密な出場を終えた若手ディフェンダー、パウ・クバルシが休養を取るために自宅に留まることを選んだのと時を同じくして下された。

スペインのラジオ局「カデナ・セル」の番組「Què T'hi Jugues」によると、クラシコでの敗戦はバルセロナの授賞式に関する計画を混乱させ、フリックは出席しないと決断を固めた。一方、クバルシは最優秀若手選手賞「コパ・トロフィー」の最有力候補の一人とみなされていたにもかかわらず、授賞式の雰囲気から離れ、肉体的な休養に集中することを選んだ。

対照的に、バルセロナからは複数の代表者が授賞式に向かう予定で、その筆頭にラミン・ヤマル、ロドリ、ダニ・オルモ、ジョアン・ガルシアが名を連ね、クラブの幹部や経営陣も同行する。

ヤマルについては、家族や友人とともにプライベートジェットで別途移動する予定だ。

クバルシの欠席は、ヤマルが2年連続でコパ・トロフィーを受賞するとの予想が強まる中で訪れた。ヤマルは過去2回の受賞歴があり、若年ながらキャリアに新たな偉業を加える候補となっている。

バルセロナの至宝には、同一年にコパ・トロフィーとバロンドールの両方を獲得するという特別な偉業を達成する機会がある。ただし、大賞をめぐる争いは依然として開かれており、受賞者が誰になるかに注目が集まっている。