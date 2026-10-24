バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、クラシコでのレアル・マドリード戦を前に期待を一段と高め、この一戦は勝ち点3をめぐる計算を超えた、サッカー界において格別な重要性を持つ試合だと強調した。またパリ・サンジェルマンに喫した敗戦についても語り、過ちから学ぶ必要性を力説するとともに、ロドリとシャビ・エスパルトの能力を称賛した。

バルセロナ監督は、明日日曜日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われる、ラ・リーガ第10節のレアル・マドリードとの注目の一戦の重要性を強調し、待ち望まれる大一番を前にチームの準備は整っており、その能力に自信があると語った。

フリックは記者会見でこう述べた。「クラシコは特別だ。我々のスポーツにおける最高の試合であり、誰もが観戦する。信じられないほどだ。確かに我々は勝ち点3のためだけに戦うが、この試合の重要性はそれをはるかに超えている。我々はこのイベントに参加できることを嬉しく思っているし、この一戦を心待ちにしている。準備は整っており、我々のチームに大きな自信を持っている」

ロドリについて、バルセロナ監督はその能力とチームへの影響力を称賛し、彼のレベルに満足していると述べ、こう語った。「彼と契約する機会が訪れたとき、我々は皆、彼が成長すると確信していた。彼はチームに価値ある上積みをもたらし、それが最初の数試合で表れた。彼が我々と共にいることをとても嬉しく思う。ペドリとともに中盤は大きな質を備えている」

フリックはチャンピオンズリーグでのパリ・サンジェルマンに対する敗戦にも触れ、コーチングスタッフが選手たちとその原因を話し合い、過ちを是正しパフォーマンスを向上させるために試合の展開を分析したと説明した。

さらにこう付け加えた。「我々は多くのことを上手くやったが、改善が必要な面もある。この敗戦は成長し発展するための、そして自らに挑み、チームとして向上に取り組むための機会だ」

またバルセロナ監督はシャビ・エスパルトを称え、この若い選手は有望な能力を持っており、彼が良いレベルを示し続けられるかどうかはピッチ上でのパフォーマンス次第だと指摘した。

フリックはこう語った。「サッカーにおけるプロフェッショナリズムがどれほどのものか、我々は知っている。パフォーマンスがすべてだ。彼は素晴らしいレベルを示してくれた。これは驚くべきことだ。彼は大きな能力と成長の余地を持っており、現時点で優れたパフォーマンスを見せている」



