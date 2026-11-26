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バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンス・フリックが、実績を積み重ね、サッカー界の名将の一人としての地位を固め続けている。

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バルセロナでの3シーズン目を迎え、今季も好調なスタートを切っているドイツ人指揮官は、アゼルバイジャンのサバとの難しい一戦を制し、チームを勝利に導いた。この試合は、チャンピオンズリーグのアウェー戦としてはバルセロナにとって史上最長の遠征となるものだった。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、バクーでの大勝により、フリックはチャンピオンズリーグ通算150得点に到達。49試合でこの数字を達成した。

最少試合数でこの得点数に到達したフリックは、サッカー史上屈指の名将ペップ・グアルディオラを上回ったことになる。グアルディオラは同じ記録の達成に65試合を要していた。

データ会社「オプタ」のアカウントによれば、フリックとグアルディオラはいずれも、バイエルン・ミュンヘンとバルセロナで指揮した試合を通じてこの数字を記録した。

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フリックはバイエルンを率いてチャンピオンズリーグで18試合を戦い、その間に選手たちは57ゴールを挙げた。

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一方、バルセロナではここまで31試合を指揮し、サバ戦での4ゴールを加えてチームは93ゴールを記録している。

対するペップ・グアルディオラは、バルセロナを率いてチャンピオンズリーグで49試合を戦い、チームは116ゴールを挙げた。さらにバイエルン・ミュンヘンでの16試合を要し、その間に選手たちは35ゴールを記録した。

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ペップ・グアルディオラが150ゴールに到達したのは、2014年11月5日のローマ戦だった。