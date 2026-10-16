バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、明日土曜に行われるリーガ・エスパニョーラの一戦を前に、レアル・ベティスのウインガーであるモロッコ代表アブデサマド・エザルズリへの称賛を口にした。同選手は2023年夏にカタルーニャのクラブを去って以降も成長を続け、アンダルシアのクラブにおける攻撃陣の中心的存在の一人となっている。

24歳のエザルズリは、レアル・ベティスがポルトを3-2で下した試合で見事なゴールを決めて注目を集め、ビッグクラブや監督たちの関心を引く選手の一人としての地位を確固たるものにした。「トランスファーマルクト」によれば、その市場価値はバルセロナを離れた当時の1500万ユーロから4000万ユーロへと上昇している。

フリックはベティス戦を前にした記者会見で次のように語った。「私が見ている限り、彼は非常に印象的だ。素晴らしい選手であり、彼のプレースタイルは本当に気に入っている。アタッキングサードでの1対1に臨む自信もあるし、ゴールを決める力も備えている。これは素晴らしいことだ」

バルセロナは2023年9月1日、エザルズリがレアル・ベティスへ750万ユーロで移籍することを発表し、同時に買い戻し条項と、将来的な売却益の50%を得る権利を保持していた。しかし、これらの条件は別の取引によって後に変更された。

ヴィトール・ロケの移籍がバルセロナの計算を変えた

この変更は、レアル・ベティスへレンタル移籍していたブラジル人ヴィトール・ロケが2025年2月にパルメイラスへ移籍したことに伴うものだった。固定金額2500万ユーロに加えて変動分500万ユーロという条件のこの取引には、バルセロナが保持していたエザルズリの再売却時の取り分のうち30%を手放すことが含まれていた。

これにより、モロッコ人ウインガーの将来的な売却に際してバルセロナが得る取り分はわずか20%にまで減少し、一方で買い戻しの権利は、合意に記された条件に従って2025年夏に失効した。

エザルズリのレアル・ベティスとの契約は2029年6月30日まで続いており、アンダルシアのクラブは彼の将来をコントロールする余地を有している。バルセロナは合意に残された取り分を活用するため、将来的な売却の可能性を待つ立場にある。

ラッシュフォードが復帰の扉を一時的に閉ざした

エザルズリのバルセロナ復帰は昨夏に取り沙汰されていたが、カタルーニャのクラブは最終的に、かつての自軍のウインガーを呼び戻すのではなく、マンチェスター・ユナイテッドからマーカス・ラッシュフォードをレンタルで獲得する道を選んだ。

エザルズリはBチームから昇格し、バルセロナのトップチームで14試合に出場。2-2の引き分けに終わったオサスナ戦で1ゴールを記録している。

また、ベティスへ移籍する前にはオサスナへのレンタル移籍も経験し、34試合に出場して6ゴールを挙げた。

アンダルシアのクラブに加入して以降、エザルズリは134試合で32ゴールを記録し、チームの攻撃における最大の武器の一つとなっている。土曜の一戦でバルセロナの守備陣が慎重に対応しなければならない選手の一人であり、本人が実力を示し続ける一方で、カタルーニャのクラブには将来的な売却益のうち限られた取り分しか残されていない。