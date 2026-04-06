バルセロナのハンス・フリック監督は、来週水曜日に控えるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のアトレティコ・マドリード戦を前に、選手たちに厳しい警告を発した。

今シーズン、両チームはすでにリーガ・エスパニョーラで2回、コパ・デル・レイの準決勝でも2回対戦しており、今回の試合は5度目の対戦となる。

スペイン紙「アス」によると、今シーズンの両チーム間の白熱した試合は、対戦回数の多さゆえに、バルセロナとアトレティコの選手たちの間に未解決の因縁を積み重ねてきた。

フーリック監督は、こうした因縁がバルセロナの選手たちを自制心を失わせることを懸念している。特に、両チームの争いは欧州最高峰の大会であるチャンピオンズリーグのベスト4進出をかけたものとなるためだ。

同紙によると、フリック監督は選手に対し、今後の2試合においてアトレティコ・マドリードの選手とのトラブルを避けるよう厳命したという。

また、フリック監督は選手たちに、イエローカードにつながるような乱闘の罠にはまらないよう求めた。先週土曜日の試合では、チームメイトのダニ・オルモに対するファウルをきっかけに、コケやジュリアーノ・シメオネと衝突したフェルミン・ロペスがイエローカードを受けた。

試合中、フリック監督はハーフタイムにフェルミンを交代させ、アトレティコ選手への挑発行為を止めさせた。

特に、フェルミンが新たなイエローカードを受ければ、チャンピオンズリーグのセカンドレグで出場停止処分を受ける恐れがあるため、フリック監督はこの状況の再発を避けたいと考えている。

なお、先週土曜日に「リオ・アイレ・メトロポリターノ」で行われた試合では、バルセロナのフェラン・トーレスとアトレティコのディエゴ・シメオネ監督がタッチライン上で口論を繰り広げる場面もあったが、フリンク監督はノックアウトステージにおいて、こうした事態を何としても避けたいと考えている。



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