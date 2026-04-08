ハンジ・フリック（バルセロナ監督）は、今夜水曜日に行われるアトレティコ・マドリードとのUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に向け、同相手と対戦したリーガ・エスパニョーラの試合時のメンバーリストと比べて2点の変更を加えた。

バルセロナは「スポティファイ・カンプ・ノウ」でのアトレティコ戦に高い士気で臨む。というのも、先週土曜日のリーガでは敵地でマドリード勢を2-1で下しているためだ。

『ムンド・デポルティボ』紙によれば、リストには第3GKとしてイニャキ・ペーニャの代わりにディエゴ・コシンが入り、さらにDFアルバロ・コルテスが招集された。

一方で、フレンキー・デ・ヨング、ラフィーニャ、ベルナル、クリステンセンは、事前に分かっていた欠場者としてチームを離れる。

欠場者はいるものの、フリックには良い選択肢がある。特に前節でジュール・クンデとアレハンドロ・バルデが復帰したことが大きい。

フランス人のクンデは右サイドでのポジションが固いようで、左サイドはカンセロとバルデが争っている。

ポルトガル人のカンセロはリーガのアトレティコ戦で目立つパフォーマンスを見せた一方、バルデはドイツ人指揮官から継続して信頼を得ている。

また、ロナルド・アラウホは万全の状態に戻った。前節は筋疲労で途中交代したものの、クンデのコンディションとクバルシ＆ジェラール・マルティンのCBコンビが安定しているため、先発復帰は難しそうだ。

中盤では最も激しい攻防が予想され、フリックはアトレティコの強力なダブルボランチ（コケを中心に、特にリーガ戦は出場停止で欠場していたマルコス・ジョレンテ）に対抗するため、ペドリとフェルミンに加えてエリック・ガルシアを起用する可能性がある。

攻撃陣では、大一番の夜にロベルト・レヴァンドフスキが最前線を率いる見込みで、ラミン・ヤマルとラシュフォードが支えるだろう。ラシュフォードはアトレティコの本拠地でラフィーニャ不在を埋め、得点も記録した。

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カタルーニャのチーム一行は、アトレティコ・マドリード戦に向けた準備のため、スポーツシティを出発し、午後1時過ぎに「トーレ・メリア・グラン・メリア」ホテルに到着した。

チームは今夜の試合開始のおよそ2時間前に、「スポティファイ・カンプ・ノウ」へ向けて出発する見込みだ。

なお、バルサは来週火曜日、同月3度目となるアトレティコとの対戦を、コンチネンタル大会準々決勝第2戦として「メトロポリターノ」で行わなければならない。