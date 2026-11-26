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バルセロナのハンジ・フリック監督は、ラフィーニャの大きな負担をどう管理するかについて、カルロ・アンチェロッティ監督と連絡を取っていないと明かした。かつてのライバルへの批判ではないと強調しつつ、選手を守るためにクラブと代表チームの監督間でより緊密に連絡を取り合うべきだと訴えた。

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フリック監督、ラフィーニャを巡りアンチェロッティ監督と連絡なし

フリック監督は、ラフィーニャの負担管理についてアンチェロッティ監督と連絡を取っていないと明かした。ドイツ人指揮官はTNT Sportsのインタビューで、バルセロナがブラジル人ウイングの過密日程にどう対応しているかを語った。

ラフィーニャがカンプ・ノウで重要な役割を担う中、クラブと代表チームでの活動による身体的負担をどう調整するかは、フリック監督にとって引き続き重要な課題だ。

「誰もが自分のやり方で進める」

アンチェロッティ監督との連絡がないのかとインタビュアーに直接問われたフリック監督は、率直に答えた。過去にイタリア人指揮官と対戦したことはあるものの、現在は双方が指導する選手について定期的に情報を交換する関係にはない。

「彼とは連絡を取っていない。そういう状況だ」とフリック監督は語った。「ここ2シーズン、あるいは少なくとも昨季は対戦しているので、お互いを知っている。彼がバイエルン・ミュンヘンを指揮していた時も、良い関係にあった」

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「結局のところ、誰もが自分のやり方で進めるもので、私はそれで構わない。批判しているわけではない。どの監督も自分のチームに集中するのは普通のことだ」

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ラフィーニャを称賛、対話の改善も求める

フリック監督がより緊密な連絡を望む背景には、ラフィーニャの並外れた運動量がある。指揮官は ビジャレアル戦 で際立ったプレーを見せた主将の、絶え間ない献身を称えた。

「これが彼のプレースタイルであり、姿勢であり、メンタリティーだ。ピッチでは常に全力を尽くす」とフリック監督は説明した。「ビジャレアル戦でのプレーは信じられないものだった。非常に多く走り、何キロも駆け回り、ものすごい強度でプレーする。それが我々の主将、ラファだ」

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フリック監督は自身の代表チームでの指導経験を振り返り、当時クラブの監督たちと保っていた率直な連絡を今は懐かしく思うと認めた。「もちろん、代表チームの監督ともっと連絡を取ることもプラスになると思う」と語った。「『彼の状態は良い』『良くない』、あるいは『この点に注意してほしい』と伝えられるようにするためだ。私が代表チームの監督だった時はそうしていたし、正直に言えば、それがないのを寂しく思う」

今後は選手を第一に

フリック監督の公の発言を受け、ラフィーニャを巡るアンチェロッティ監督との連携が変わるかどうかは、まだ分からない。当面、バルセロナはシーズン中の負担に対応しながら、主将の出場時間と回復をクラブ内で管理し続ける。