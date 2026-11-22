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バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、ビジャレアル戦での判定に不満をあらわにした。試合はカンプ・ノウで0-2のビハインドを背負ったバルセロナが、3-2で劇的な逆転勝利を収めている。

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フリック監督は、試合後のコメントで、フェルミン・ロペスの退場処分やラミン・ヤマルが受けたファウルについて言及したほか、後半に試合の流れを変えたエリック・ガルシアとジョアン・カンセロの働きにも光を当てた。

主審は後半終盤にフェルミン・ロペスを退場処分としたが、この場面はテレビでは放送されなかった。

フェルミン・ロペスはこの日のビジャレアル戦でバルセロナの2点目を決めていたが、68分にダニ・オルモとの交代でピッチを退いていた。

フェルミン・ロペスの退場は、アンソニー・ゴードンへのチャージの後にバルセロナへのPKが与えられなかったことに抗議したためだった。

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フリック監督は、アレハンドロ・ホセ・エルナンデス・エルナンデス主審がフェルミン・ロペスにレッドカードを提示した後に同主審と言い合いになり、判定に抗議して説明を求めたことでイエローカードを受けた。

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この出来事はMFが退場処分を受けた直後の時間帯に起きたもので、フリック監督はテクニカルエリアから試合を見守っていた。

バルセロナ指揮官は主審の自身への対応に不満を示し、この主審との確執は今回の試合に始まったものではないと指摘。「この主審とは、いつも同じことが起きる」と語った。

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また、フェルミンが何を言ったのか聞こえなかったため、フェルミンと主審の間で具体的に何があったのかはわからないと説明。主審はバルセロナのベンチばかりを見ており、選手の退場につながった違反について尋ねようと近づいたところ、自身にもイエローカードを提示したと強調した。

フリック監督の抗議はフェルミンの退場にとどまらず、ラミン・ヤマルに関する判定にも及んだ。ドイツ人指揮官は、バルセロナのウイングが明らかなファウルを何度も受けたにもかかわらず、主審はそれを取らずにプレーを続行させたと考えている。

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それでも、選手たちには判定を受け入れてそれにとらわれず、ピッチ上でのパフォーマンス向上に集中するよう求め、後半にチームが見せたプレーこそが拠り所とすべき手本だとした。

2点のビハインドを背負った原因について、フリック監督はタジョン・ブキャナンとオルワセイの2ゴールを、試合開始から7分間にバルセロナが犯したミスによるものだと分析。ただし、スコアがチームの実力を完全に反映したものではないとし、前半終了までに点差を縮めるチャンスはあったと振り返った。その最たるものがラミン・ヤマルが獲得したPKだったが、ヤマルはこれを失敗。これによって試合に追いつくことはさらに難しくなったものの、ハーフタイム明けにはパフォーマンスが明らかに向上した。

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フリック監督は、バルセロナのパフォーマンスに本当の変化が訪れたのは後半だったと説明。チームはより組織的になり、自分たちのスタイルをうまく押し出せるようになったとし、「後半ははるかに良いプレーができたし、より整った構造で戦えた」と語った。

また、チームの勝利は妥当なものだったとの確信を示し、向上したのは攻撃面だけでなく、組織や連動した動きにも及んだと指摘。それがバルセロナが主導権を取り戻し、ビハインドを跳ね返してリードを奪うことにつながったとした。

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バルセロナ指揮官はエリック・ガルシアとジョアン・カンセロにも言及し、両者が両サイドの攻撃を活性化させ、素晴らしい後半を見せたと評価した。

サイドバックに求められるのは守備のタスクだけでなく、攻撃の組み立てやチャンス創出への積極的な関与も含まれると説明。それが表れたのが57分の場面で、カンセロのシュートがポストを叩いた後、ペドリとの連係から攻撃を展開。ジェラール・マルティンが蹴ったCKから1点を返すゴールが生まれた。

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さらに、その10分後にはエリック・ガルシアが右サイドから再びチャンスを演出し、これがパウ・ナバーロに当たってビジャレアルのゴールに吸い込まれ、バルセロナの巻き返しが完成したと付け加えた。