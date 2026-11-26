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ハンジ・フリック監督は、バルセロナがサバフに4-1で勝利したチャンピオンズリーグの一戦で、今季初先発を果たしたアレハンドロ・バルデの活躍を称賛した。出場機会を失い、1月のカンプ・ノウ退団が盛んに取り沙汰されているDFへの高評価は、これまでの論調からの大きな変化だ。

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バルデ、チャンピオンズリーグでの貴重な機会を生かす

バルデは水曜夜のアゼルバイジャンで、その実力を改めて示した。 バルセロナがバクーへの遠征で快勝した欧州での一戦 で、予想外の先発起用に応えた。23歳のDFは左サイドで精力的にプレーし、チームの3点目をアシストした。

今回の出場は、バルデのクラブでのキャリアにとって重要なタイミングで訪れた。今季の大半で出場機会が限られていただけに、ラ・マシア出身のバルデは、現指揮官の下でも貢献できることを示す好パフォーマンスが必要だった。

フリック監督、バルデの姿勢を評価

試合後、フリック監督は、出場機会の少ない選手が欧州での一戦にいきなり出場し、すぐに結果を出すことの難しさを認めた。ドイツ人指揮官は、65分間プレーしたスペイン代表DFを特に高く評価した。

フリック監督は「アレハンドロ・バルデはいい試合をした。素晴らしかったと思う」と語った。「知っての通り、あまり出場時間を得られていない選手が、突然このような試合に出るのは簡単ではない」

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序列が大きく低下

バクー遠征前、バルデの今季の出場は途中出場5試合、計124分に限られていた。バルセロナのトップチームで通算173試合に出場しているものの、ジョアン・カンセロが左サイドバックの座を占め、19歳のシャビ・エスパルトも負傷するまで好印象を残したことで、序列を大きく下げていた。

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守備陣に欠場者が出た際も、フリック監督はバルデより先にMFフレンキー・デ・ヨングと20歳のブライアン・ファリナスを起用した。クラブの意思決定に携わる人々も、攻撃面での成果が伸び悩んでいることに不満を募らせていた。フリック監督は先月、強度の高いハイプレスを求める戦術にバルデが適応できるか疑問を呈していた。

当時、フリック監督は「彼には、普段の自分のプレーをするために必要な自信も、チームが求めるように高い位置からプレスをかける確信もなかった」と述べていた。

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重要な1月の移籍市場を前に

好パフォーマンスを見せた一方、バルデは後半に足首の問題で交代を余儀なくされ、医療的な診断が必要となった。過密日程が続くバルセロナは、問題が軽微であることを願っている。

ピッチ外では、冬の移籍市場を前に大きな決断が待っている。バルセロナは依然として1月の売却に前向きで、 マンチェスター・ユナイテッドは以前、このサイドバックの期限付き移籍を検討していた 。

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バルデは地元での生活に落ち着いており、ポジションを争いたいと考えていたため、夏の退団を拒んだ。欧州での一度の好パフォーマンスが、カンプ・ノウでの将来を守るのに十分かどうかは、まだ分からない。