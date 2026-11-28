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バルセロナを率いるハンジ・フリック監督は、若手のイブリマ・トゥンカラについて大きな才能を持ち、カタルーニャのクラブで明るい未来が待っていると語り、そのポテンシャルを称賛した。また、負傷者の状況や選手のローテーションについても言及している。

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フリック監督は、ラ・リーガのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦を前に土曜日に行われた記者会見で、次のように語った。「チームには非常に高いクオリティがある。だからこそ、すべての選手に出場機会を与えることができる。アゼルバイジャンのサバフ戦でもそれを見ることができた」

さらに「負傷者や各選手のコンディションにも目を配らなければならない。時には休養が必要な選手もいる。我々が好むスタイルで、求められる強度でプレーするためには、良いコンディションでなければならない」と続けた。

ラミン・ヤマル、アンドレアス・クリステンセン、マルク・ベルナル、ロドリの状態については、「マルクはこの試合を欠場する。ケガは深刻ではないが、アトレティコ・マドリー戦にも出場できない。アレハンドロ・バルデも同様だ。ロドリ、クリステンセン、ラミンは状態が良く、遠征に帯同する」と説明した。

フレンキー・デ・ヨングをセンターバックで起用する可能性については、「難しい状況の中、センターバックで良い仕事をしてくれた。ただ、彼本来のポジションが中盤であることは分かっている。明日どうするかは見極める必要がある。中盤には3つのポジションがあり、誰を先発させるか決めなければならない。それに、来週水曜日にも試合が控えている」とコメントした。

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フェルミン・ロペスとダニ・オルモの役割の違いについては、「フェルミンは好調を維持していたし、FWの背後での動きは素晴らしい。ダニも非常に高いクオリティを備えている。オルモがいれば、よりボールをコントロールし、ラストパスを供給できる」と語った。

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続けて「フェルミンにもそれはできるが、彼のプレースタイルはより意外性がある。ダニがチームに戻ってきてくれてうれしい」と述べた。

バルセロナの指揮官は、水曜日の試合を前にアトレティコ・マドリーが1日多く休養を取れることについて、言い訳にはしないと強調した。「言い訳はない。誰もが仕事の中でプレッシャーと向き合っている。我々はバルセロナだ。それがすべてだ」

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今月、選手たちにさらなる奮闘を求めることについては、「バルセロナと契約した時点で、何が待っているかは分かっていた。選手たちは、バルセロナに在籍することが大きな特権であり、どんな選手のキャリアにおいても最も重要なことだと理解していると感じている」と説明した。

さらに「プレッシャーは大きいが、タイトルを勝ち取った時の感情は格別だ。過去2年間に味わったあの気持ちをもう一度味わいたい。街の通りでファンと一緒に祝い、サポーターを喜ばせたあの時のようにね」と付け加えた。

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フリック監督は、ペドリのコンディションと、デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で出場時間を制限する可能性についても言及した。「どの選手についても出場時間は決めていない。ペドリは好調で、100%の状態にあり、出場可能だ。ほかにも選択肢はあるが、どうするかは見てみよう」

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ドイツ人指揮官は、チームメイトに助言できると話したマルク・カサドを称賛した。「それは間違いなく可能だ。マルクは非常にプロフェッショナルな選手で、そのメンタリティと振る舞いでどんなチームの助けにもなれる。彼がケガから復帰し、プレーしてくれてうれしい。マルク・カサドについてはポジティブなことしか言えない。素晴らしいサッカー選手であり、特別なチームメイトだ」

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U-17ワールドカップに出場したイブリマ・トゥンカラをチェックしていたかについては、「イブリマは大きな才能だ。今シーズンのプレシーズンに我々に合流したし、昨年もすでに一緒にトレーニングしていた。並外れた才能の持ち主であり、このチームで大きな未来が待っている」と語った。

また、バクーでサバフに4-1で勝利した後に怒りを見せた理由について、バルセロナの指揮官は次のように明かした。「求められる形で試合をコントロールできず、終盤にはミスを犯した。ビジャレアル戦の序盤に起きたのと同じようにね。我々は犯すミスを減らすために取り組んでいる」

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さらに「腹が立っていたし、ボールを蹴飛ばしそうになったが、レッドカードをもらうかもしれないので思いとどまった。チームが集中しているのが好きだし、すべての対戦相手に敬意を払わなければならない。我々の目標は勝つことで、それは達成した。しかし、4-1ではなく4-0で勝ちたかったから腹が立ったんだ」と説明した。

選手たちの身体的な負担や走行距離への懸念については、「とてもポジティブに感じている。今日のトレーニングは良かったし、選手たちは試合の重要性を理解している。これが我々の目標であり、集中を保たなければならない」と述べた。

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フリック監督は最後に、数週間前に「ハンスは会見でスペイン語を話し始めるにはビールを2杯飲む必要がある」と発言したレアル・ソシエダのマタラッツォ監督のコメントに触れ、「私はビールを飲まない。だから、その選択肢はあり得ない」と語った。