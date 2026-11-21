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バルセロナは、戦術面でクラブ内に懸念があるものの、インテルのセンターバック、アレッサンドロ・バストーニの獲得に向けて新たな協議を予定していると報じられた。イタリア代表DFを7000万ユーロで獲得する意欲は強いが、プレミアリーグのチェルシーとの争奪戦も激しさを増している。

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バルセロナ、バストーニ獲得への動きを加速

バルセロナは、インテルのセンターバック、アレッサンドロ・バストーニの移籍について話し合うため、新たな協議を積極的に予定している。イタリア代表DFは数年前からバルセロナの獲得候補に挙がっており、クラブは今もカンプ・ノウに迎え入れることを強く望んでいる。『スカイ・スポーツ』とマッテオ・モレット氏の報道によると、バルセロナは獲得に向けた動きを進めている。

プレミアリーグのチェルシーも状況を注視し、獲得への関心を強めているが、バルセロナは再び獲得に乗り出している。昨夏にも高い評価を受ける同DFに強く接触したものの、その働きかけは全面的に拒否された。守備陣の強化を目指すクラブは、インテルの姿勢を改めて探る構えだ。

フリック監督の懸念と高額な要求額

クラブ首脳陣は獲得に前向きだが、移籍を巡っては内部で疑問も生じている。最近では、ハンジ・フリック監督がバストーニの戦術面に懸念を抱いているため、クラブの関心が薄れたとの見方も出ていた。フリック監督は、自身が好む4バックにバストーニが無理なく適応できるか確信を持てていないと報じられている。

この戦術面の懸念があるだけに、今後の内部協議は移籍交渉の進展とバルセロナの守備陣の構想にとって重要となる。さらに、スペインの強豪にとって金銭面の要求も大きい。インテルは主力DFの要求額を7000万ユーロに設定しており、契約満了が近づくなかでも、この高額な設定を維持している。

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契約延長交渉の難航とイタリア代表での評価回復

バストーニとインテルの現行契約は2028年6月まで。ミラノでの残留に向けて契約延長交渉が進められているものの、話し合いの進展は非常に遅く、まだ前向きな結論には至っていない。昨夏には、退団の可能性がはるかに高いとみられていた。当時のバストーニは、イタリア代表として臨んだボスニア・ヘルツェゴビナとのワールドカップ・プレーオフで受けた注目を集めたレッドカードを含め、一連の騒動による影響をなお引きずっていた。

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しかし、その苦しい時期を経て状況は大きく改善した。バストーニはインテルのスクデットとコッパ・イタリアによる国内2冠に貢献し、イタリア代表として国際舞台での評価も取り戻した。

今後を左右する重要な協議

この獲得計画の当面の行方は、バルセロナ内部での協議に懸かっている。スポーツディレクターのデコ氏は最終判断を下す前に、フリック監督と話し合い、状況を詳しく検討する。

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両者は来季に向け、バストーニを巡る交渉に正式に再び乗り出すかどうかを決める。クラブ首脳陣は7000万ユーロの要求額と、フリック監督が抱く具体的な戦術面の懸念を慎重に比較検討しなければならない。