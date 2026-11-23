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バルセロナは月曜日の夜、欧州カップ戦出場のための遠征としてはクラブ史上最長となる移動を終え、アゼルバイジャンに到着した。カタルーニャのクラブを乗せた機体はバクーに着陸。チームは水曜日に行われるチャンピオンズリーグのグループステージ第5節、サバハ戦に備える。

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ハンジ・フリック監督率いるチームは約4000キロを移動した。バクーはバルセロナからちょうど3970キロの距離にあり、カタルーニャのクラブにとって大陸大会では史上最長の遠征となった。

ジョアン・ラポルタ会長を団長とするバルセロナの遠征団は、5時間を超えるフライトを経てアゼルバイジャンに到着した。チームは午後1時を少し過ぎて出発しており、東欧までの長い道のりは選手やスタッフの忍耐が試される前例のない移動となった。到着した遠征団は、関係者やファンらの出迎えを受けた。

バルセロナは翌火曜日の午後5時から、試合会場となるバクー・オリンピック・スタジアムでトレーニングを行う予定だ。

トレーニング開始の45分前には、フリック監督とフレンキー・デ・ヨングがメディア対応に臨み、準備状況や欠場者、そしてこの難しいアウェイゲームに向けたチームのプランについて語る予定となっている。

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スペイン紙『マルカ』は、バルセロナ遠征団内部の関係者の話として、長距離移動にもかかわらずチーム内の雰囲気は良好で、全員がこの試合の重要性を理解していると伝えた。

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バルセロナはサバハ戦の終了後、ただちにチャーター機でバルセロナへ戻る。フリック監督は長旅を終えた選手たちの休養を優先させる方針で、木曜日のトレーニングは行わない。

次のトレーニングは金曜日の午前に予定されており、ラ・リーガの次節に向けた準備を進める。バルセロナはこのグループステージ第5節で勝利を収め、チャンピオンズリーグで上位8位以内の座を守りたいところだ。

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チームは現在5位につけているが、ほかに8チームが勝ち点9で並んでいる。その中にはセスク・ファブレガス率いるコモ、アストン・ヴィラ、マンチェスター・シティ、リヴァプールも含まれており、他チームの結果を待たずに次のラウンドへのストレートインを確実にするためには、バクーでの勝利が不可欠となる。

フリック監督は月曜日、出発前にこの試合の招集メンバーを発表した。メンバーにはいくつかのサプライズがあり、ラミン・ヤマルは右足首の負傷によりバルセロナに残留した一方、ベルギー人の若手ウイングであるジェシー・ビシウがトップチームに初めて招集された。

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また、バルセロナはハムザ、クリステンセン、シャビ・エスパルト、ルーニー、ロドリを欠いてバクーへ向かった。いずれも負傷中で、シウタット・エスポルティーバ・ジョアン・ガンペールで回復に努めることになる。

フリック監督はこれらの痛い欠場者を抱えるなか、若手を起用してアゼルバイジャンでの任務を果たし、バルセロナへの長い帰路に就く前に勝ち点3を持ち帰らなければならない。

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同関係者によると、ドイツ人指揮官は長い移動の間、選手たちのメンタル面に重点を置き、全員に十分な睡眠を取るよう求めたという。