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バルセロナのハンジ・フリック監督が、アゼルバイジャンのサバフへの敬意を示し、ラ・リーガでも戦えるだけの優れたサッカー哲学を持つチームだと評した。さらにパウ・クバルシの出場について言及し、最近の試合における審判のチームへの対応を批判した。

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フリック監督は試合に向けたバルセロナの準備について語り、集中力と高いモチベーションを持って試合に臨むことの重要性を強調した。アゼルバイジャンのチームは後方から勇敢にビルドアップし、ボールを保持して攻撃を組み立てることを恐れないからだという。

バルセロナとサバフの一戦は、明日水曜日の夜、アゼルバイジャンのバクー・オリンピック・スタジアムで行われる。UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節にあたる一戦で、カタルーニャのクラブは好調を維持し、ラウンド16へのストレートインに近づくことを目指している。

バルセロナはリーグフェーズの順位表で3勝1敗の勝ち点9を挙げ、5位につけている。一方のサバフは1勝3敗の勝ち点3で31位に位置している。

フリック監督は記者会見で、両チームのプレー哲学の共通点について「すでにアナリストたちと話し合った。サバフは非常に優れた哲学を持っているので、ラ・リーガでも戦えると考えている。明日は高いモチベーションと必要な集中力を持って試合に臨むことが重要だ」と語った。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、指揮官はさらに「彼らはプレーすることを好むチームで、後方から勇敢に攻撃を組み立てる。大切なのは高いモチベーションを持つことだ。これはチャンピオンズリーグであり、我々はいつも通りにプレーしなければならない」と続けた。

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試合を前に選手たちに動機付けが必要かどうかについては、「選手たちに何らかの動機付けが必要だとは思わない。これはチャンピオンズリーグであり、彼らはこの大会が大好きだ。サバフは今大会初出場で、非常に意気込んでいるだろう。我々の選手たちにも同じメンタリティを求めている」と語った。

バルセロナの指揮官は最近の判定をめぐる出来事にも触れ、チームへの対応に不満を表明した。「これが最適な表現かどうかはわからないが、見てほしい。最近はベンチでも、スタンドの外でも、ピッチ上でも、さまざまな感情が入り乱れていた。それは明らかだった」

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さらに「我々としては、違った形で下されるべき判定があった。そのことは、特に第4審判（直近のビジャレアル戦）に伝えた。しかし我々の見解では、彼は適切に振る舞わなかった。審判委員会がそれを認識してくれることを願っている」と付け加えた。

そして「我々は理解しようと努めた。だから彼らにも我々の立場を理解してもらいたい。特に対等な立場でコミュニケーションを取れるようにするためだ。上から目線で話しかけられるのは気持ちのいいものではない。我々もより良い振る舞いができるが、彼らにも同じことを求めなければならない」と続けた。

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ベンチにいながら判定に抗議して退場処分を受けたフェルミン・ロペスの件が繰り返される可能性について問われると 、フリック監督は「同じことが起きないように、フェルミンはベンチの最後列に座らせるよ。でも、彼は明日プレーできる」と冗談交じりに答えた。

パウ・クバルシの状態と出場の可能性については、「彼はもう起用可能だ。ケガは深刻なものでも致命的なものでもないが、回復のためにもう少し時間を与えたいと考えるかもしれない。明日プレーする可能性もある。どのような決断を下すか見てみよう」と語った。

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ラミン・ヤマルをアゼルバイジャンに帯同させなかった決断については、「これまでにも彼抜きで戦った試合はある。彼は家に残るべきだと昨日決めた。しっかり回復して、できるだけ早く戻ってきてくれることを願っている」と説明した。

バルセロナの指揮官はフレンキー・デ・ヨングの能力を称賛し、このオランダ人MFの柔軟性と、チームが必要とする役割をこなす姿勢を高く評価した。「彼について最も感心しているのは、チームが必要とするどのポジションでもプレーする意欲だ。そして何より感心しているのは、必要とされるところでチームを助けたいという彼の思いだ」

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さらに「フレンキーは世界最高のMFの一人であり、我々はそのポジションでも彼を必要としている。明日彼がどこでプレーするかは見てのお楽しみだが、彼の素晴らしいパフォーマンスには満足している」と付け加えた。

フリック監督は最後に、今後の過密日程を踏まえ、普段は先発出場していない一部の選手にチャンスを与える可能性について、「まだ決めていない。いくつか変更を加えるかもしれない。年末までに多くの試合がある。すべての選手が出場時間を得ることが重要だ。できる限り最善の方法でマネジメントしていきたい」と語った。