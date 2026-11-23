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ラミン・ヤマルは、所属するバルセロナがスポティファイ・カンプ・ノウでビジャレアルと対戦した一戦でPKを失敗した。試合はカタルーニャのクラブが3-2で勝利している。

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なお、スポルト紙は「ビジャレアル戦の21分、PKを蹴る直前にハフィーニャとラミン・ヤマルの間でやり取りがあった」と報じている。

ハフィーニャはチームの第一PKキッカーとしてボールを蹴る準備をしていたが、チームメイトからのはっきりとした要望を受け、ヤマルにキッカーを譲った。

バルセロナが0-2とリードされている苦しい場面だったが、それでもハフィーニャは、PKにつながるファウルを受けたラミン・ヤマルを気遣おうとした。

ラミンはその後、非常に強いメンタリティを示した。フェルミン・ロペスの同点ゴールをアシストし、さらにエリック・ガルシアへの見事なヒールパスで決勝点につながる攻撃の起点となった。

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そのため、ラミン・ヤマルを責める余地はない。とはいえ、PKにおける信頼度ではハフィーニャに及ばないのも事実だ。

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ハフィーニャは、ポルトガルのヴィトーリア・ギマランイスでプレーしていた頃から、約9年間にわたってPKを失敗していない。

このブラジル人選手は、キャリアを通じて21本連続でPKを成功させている。最後に失敗したのは約9年前の2017年12月23日、ポルトガルリーグのヴィトーリア・ギマランイスに所属していた時のことだ。それ以来、スタッド・レンヌ、リーズ・ユナイテッド、バルセロナ、そしてブラジル代表のいずれでも、成功しか知らない。

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具体的には、ハフィーニャのキャリア通算のPK成功率は95.6%に達する。バルセロナでは完璧な記録を誇り、11本を蹴ってすべてネットを揺らしている。

ラミン・ヤマルもこの種のキックで高いクオリティを持っているが、ハフィーニャのような決定力は備えていない。

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今季はヤマルにとって特に苦しいシーズンとなっており、3回の試みのうちPK成功は1本のみ。ラシン戦とビジャレアル戦で失敗し、レバンテ戦では成功させている。

キャリア全体で見れば、ラミン・ヤマルのPK成功率は75%と良好な数字だ。

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蹴った16本のうち4本を失敗しており、そのうち3本はバルセロナでのもの、残る1本はUEFAネーションズリーグ準々決勝オランダ戦のPK戦でのものだった。

ここ数シーズン、バルセロナの第一PKキッカーはロベルト・レヴァンドフスキだったが、このポーランド人選手の退団により新たな状況が生まれた。これまでフリックは、この問題について選手たちに自分たちで判断する一定の裁量を与えてきたが、最近の出来事を受けてこの点を見直す可能性もある。

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ハフィーニャが真の安心材料であることは間違いない。今後、とりわけ勝負どころでのPKキッカーを巡る議論には決着をつけるべきだと、あらゆる兆候が示している。

例えばスペイン代表では、この件に関して一切の迷いはなく、ミケル・オヤルサバルが第一キッカーを務めている。実際、ワールドカップ準決勝のフランス戦では、PKにつながるファウルを受けたのはヤマルだったにもかかわらず、このバスク人選手がキッカーを務めた。