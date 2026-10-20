ジョアン・カンセロが、苦い記憶を胸にパリ・サンジェルマンとの対戦に臨む。両チームによるチャンピオンズリーグでの前回の激突では、2024年のバルセロナ敗退につながった場面の当事者の一人となっており、ハンス・フリックの指示を受けながら名誉挽回の新たな機会を迎えることになる。フリックはこの注目の一戦で彼に重要な役割を用意している。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は、このポルトガル代表サイドバックがパリの地のチームを相手にかつての過ちを償いたいという思いに焦点を当てた。彼はバルセロナが崩れ落ちた夜の、印象的な2つの場面に姿を見せていた。バルセロナはパリでの第1戦を3-2で制したにもかかわらず、ルイス・クンパニス・スタジアムでの第2戦を1-4で落としたのだ。

カンセロ、パリ相手に名誉挽回を狙う

2024年の第2戦は、カンセロにとって厳しい時間となった。試合開始30分を前にしたロナルド・アラウホの退場後、試合の流れが一変したのだ。

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バルセロナはラミン・ヤマルが仕掛けた見事な攻撃からラフィーニャが得点し、先制していたが、パリ・サンジェルマンは数的優位を生かして試合をひっくり返した。

カンセロにとって苦痛となった場面の一つは、ブラッドリー・バルコラが左サイドから抜け出し、ゴール前を横切るクロスを送ったときに訪れた。オスマン・デンベレがこのポルトガル代表サイドバックの背後に回り込む動きで上回り、フランスのチームに同点ゴールをもたらしたのだ。

カンセロの苦しみはそこにとどまらなかった。試合開始1時間を前に、ボールのコントロールを失ったデンベレに対して遅れて足を出し、ペナルティーエリア内で反則を犯してしまったのだ。主審はPKを宣告し、キリアン・ムバッペがこれを決めてパリ・サンジェルマンの3点目を奪った。

カンセロはこの試合の後、バルセロナが大会から敗退した夜のパフォーマンスをめぐって自身に向けられた批判を受け、ソーシャルメディア上で脅迫を受けたことを明かしていた。

フリック、カンセロに新たな機会を与える

こうした記憶があるにもかかわらず、「ムンド・デポルティーボ」によれば、カンセロはパリ・サンジェルマン戦でバルセロナの先発メンバー入りを果たす可能性が極めて高いという。エリック・ガルシアとジュール・クンデを欠くこのカタルーニャのチームが、最終ラインで人材難に陥っているためだ。

フリックは試合前日の記者会見で、バルセロナが最良のコンディションでこの一戦を迎えるわけではないと認めつつ、その状況を受け入れて対処する必要性を強調し、チームが戦えるという楽観的な見方を示した。

カンセロは左サイドバックで先発する優位性を持っているとみられ、ドイツ人指揮官は、右サイドを担う候補の一人である若きスペイン人のチャビ・エスパルトとともに、彼の最終的なポジションを決定することになる。

なぜフリックはカンセロを左で起用したがるのか？

同紙は、フリックがバルセロナの指揮を執って以来、カンセロが右サイドバックでプレーすることはほとんどなかったと指摘した。ドイツ人指揮官は、このポルトガル代表の特長が左サイドによりふさわしいと考えているのだ。

フリックは左サイドバックに、内側へ入り込む動きやウイングに近いポジションへの進出など、前線の選手との連携を含む多彩な攻撃的役割を求める一方、右サイドバックにはポジションを保持し、より抑えた形で組み立てに貢献することを求める傾向がある。

報道によれば、中盤の選手という経歴を持つエスパルトの特長は、右サイドでこの役割をこなすのにより適している可能性があり、それによってカンセロは得意とする攻撃的な仕事に集中できるという。

フリックを悩ませるもう一つの守備的決断

フリックの思考は両サイドバックの役割分担にとどまらない。パウ・クバルシとセンターバックを組む選手が誰になるかも決めなければならないのだ。

ジェラール・マルティンは、最後のトレーニングを終えて試合前に状態が評価されており、コンディションが改善傾向にあることから、出場の可能性について楽観的な見方が広がっている。

同時に、フリックはアレックス・カンポスを選択肢の一つとして残しており、ロドリとフレンキー・デ・ヨングも控えの候補として、メンバーに関する最終決定を待っている状況だ。

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