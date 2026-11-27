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ハンジ・フリック監督は年末に向けて主力選手のコンディションを万全に保つため、11月を通じて出場時間を抑えている。国内外で重要な試合が続くバルセロナにとって、選手の疲労を抑えることが優先事項だ。

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フリック監督が11月に主力を起用した方法

バルセロナのコーチ陣は、直近のクラブと代表での計4試合を通じ、複数のレギュラー選手の出場時間を厳しく制限した。 SPORTによると、この期間のペドリの出場時間は194分で、ラミン・ヤマルとGKジョアン・ガルシアはそれぞれ180分だった。

ラフィーニャは175分、パウ・クバルシは135分、エリック・ガルシアは84分プレーした。フリック監督とスタッフは、過密な日程の中でバルセロナの競争力を維持するには、身体の切れが欠かせないと考えている。

ペドリの出場時間を管理、フェルミンには出場停止による休養

こうした慎重な姿勢は、今季のペドリの起用法に特に表れている。コンディションを守るため、フリック監督は就任後の最初の2シーズンと比べ、同選手をはるかに頻繁に途中交代させている。

一方、フェルミン・ロペスは同期間にバルセロナとスペイン代表で計285分プレーし、より大きな負担を担った。しかし、ビジャレアル戦での退場に伴う出場停止により、デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦とアトレティコ・マドリー戦を欠場することになり、結果的にスタッフは同選手に回復の時間を与えられる。

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強度の高い戦術を支えるため、チームの疲労を管理

フェルミンの出場停止は短期的にはバルセロナから重要な攻撃の選択肢を奪うが、休養によって年末の試合に向けて力を蓄えられる。日程が詰まる中、年末の疲労蓄積を避けることはフリック監督の計画の中心にある。

11月に主力の負担を抑えることで、監督は要求の高い戦術を実行するために必要なエネルギーをチームに残そうとしている。中心選手のコンディションを保つことが、重要な試合に臨むバルセロナの土台を強くする。

カンプ・ノウで待つ強豪との大一番

その戦略は12月初旬、真価を問われる。バルセロナは12月2日にカンプ・ノウでアトレティコ・マドリーを迎え、8日にはマンチェスター・シティと対戦する。どちらの大一番でも絶え間ない高い強度が求められる。特に中盤では、バルセロナが2026年を好調のうちに締めくくるために、ペドリによる試合のテンポのコントロールとラフィーニャの攻撃での貢献が決定的な役割を果たすだろう。