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スペインの競技委員会は、先週日曜日に行われたラ・リーガのバルセロナ対ビジャレアル戦で退場処分を受けた、バルセロナのフェルミン・ロペスに対する処分を発表した。

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退場はフェルミンが交代した後に起きたもので、アレハンドロ・エルナンデス・エルナンデス主審は報告書に次のように記した。「ベンチから立ち上がって第4審判に向かい、激しく詰め寄り、大声で抗議し、『ふざけるな』という言葉を繰り返したため」。

報道では、この行為が第4審判に対する不適切な振る舞いとみなされるか、抗議とみなされるかによって、いくつかの処分の可能性が指摘されていた。いずれの場合も、当初想定された処分は2試合の出場停止だった。

『ムンド・デポルティーボ』によると、規律委員会は後者を選択した。つまり、懲戒規定第127条に基づく抗議と判断したということだ。同条は次のように定めている。「主審、副審または第4審判に対して抗議した者は、より重大な違反を構成しない限り、2試合から3試合、または最長1カ月の出場停止処分とする」。

これにより、フェルミンは次の日曜日にリアソールで行われるデポルティボ戦と、12月2日水曜日にカンプ・ノウで行われるラ・リーガのアトレティコ・マドリーとの大一番を欠場することになる。後者はスーペルコパ・デ・エスパーニャの影響で日程が前倒しされた試合だ。

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バルセロナの異議申し立ては却下

規律委員会は、レッドカードに対するクラブの異議申し立てを却下した。さらに、今回の決定は規定に定められた最低限の処分を科すものであるため、上訴委員会に処分の見直しを求めても、認められる余地はわずかだ。

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バルセロナは昨日火曜日、競技委員会に異議を申し立てていた 。対象となったのは、先週日曜日に行われ、バルセロナが3-2で制したビジャレアル戦で、MFフェルミン・ロペスが受けたレッドカードだ。

『ムンド・デポルティーボ』はバルセロナのクラブ内関係者の話として、カタルーニャのクラブは同MFが副審を侮辱するような言動はしておらず、ビジャレアルに0-2とリードされた状況から巻き返さなければならないという緊迫した場面での行動だったと主張していると伝えた。

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同関係者によれば、バルセロナの法務部門は、今回の件は正式な抗議ではなく単発の不品行であると主張し、別の懲戒条項で評価されることを期待している。そうなれば、フェルミンの出場停止は1試合のみに軽減される可能性がある。

フリックに痛手

ハンジ・フリック監督率いるバルセロナのコーチングスタッフは、フェルミンの早期復帰を期待していた。チームは最近、負傷者や欠場者に苦しんでおり、リーグ首位争いを戦うためには全選手の力が必要だからだ。

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バルセロナでは、今回の退場は不当であり、偶然ではないと考える者が多い。レアル・マドリーのテレビチャンネル、モウリーニョの記者会見、フロレンティーノ・ペレスによるネグレイラ事件の度重なる蒸し返しなど、長年にわたるメディアからの圧力の結果だというのだ。この見方によれば、それによって審判たちは攻撃を恐れ、常に一方の側に傾くようになったという。