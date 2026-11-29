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バルセロナは、リアソールで行われたデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦で新たな打撃を受けた。主力の一人が痛みを訴えて交代を求め、試合終了を待たずにピッチを後にしたのだ。ハンジ・フリック監督率いるコーチングスタッフには懸念が広がっており、負傷の程度と今後への影響が注視されている。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、ラ・リーガの一戦でフレンキー・デ・ヨングが痛みを覚え、手で合図を送って交代を要求した。フリック監督は65分に同選手を下げ、アンドレアス・クリステンセンを投入したが、オランダ人MFが負った負傷の詳細は明らかになっていない。

デ・ヨングの交代は、バルセロナにとって主力を失いたくない時期に起きた。特に同選手はゲームメイクやチームのライン間をつなぐ役割を担っている。ボールキープ力、プレッシャー下での動き、後方からの攻撃の組み立てへの貢献により、中盤におけるフリック監督の重要な選択肢の一つとなっている。

足を引きずりながらピッチを後にする姿は、一時的な痛みにとどまらない負傷ではないかとの不安を呼んだ。ただし初期段階では問題の性質は特定されておらず、深刻度や離脱期間の見通しも現時点では明らかになっていない。正確な状態は、メディカルチェックと検査の結果を待って判断されることになる。

バルセロナは今後数時間のうちに判明する検査結果を待っている。デ・ヨングの負傷が深刻と判明すれば、コーチングスタッフは中盤の構想を見直し、穴を埋める適切な代役を探す必要に迫られる可能性がある。チームは主力のコンディションを維持し、これ以上負傷者を出さないよう努めているところだ。