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国際Aマッチ期間中、バルセロナに不安を抱かせる知らせが届いた。ディフェンダーのパウ・クバルシが、ネーションズリーグの一戦でスペイン代表としてイングランドと対戦した際、股関節付近に痛みを引き起こす打撃を受け、ハーフタイムに途中交代を余儀なくされたのだ。

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スペインのラジオ局「カデナ・セール」によると、スペイン代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテは後半にクバルシを続けて起用する危険を冒すことを避け、ディフェンダーのディーン・ハウセンと交代させることを決断した。バルセロナの選手は負傷の性質と程度を特定するための医療検査を受ける予定だ。

クバルシの交代は、前半に出場し続けた後に行われた。前半にはイングランド代表にPKが与えられ、ハリー・ケインがこれを決めて先制点とした。バルセロナのディフェンダーがペナルティエリア内でファウルを犯したためだった。

デ・ラ・フエンテは選手を危険にさらすことを望まず、痛みが悪化してより深刻な負傷に発展することを懸念した。特に今回の試合はUEFAネーションズリーグの一戦であり、一方でバルセロナはスペイン代表の合宿から戻り次第、彼の状態を把握することを待っている。

カタルーニャのクラブの医療スタッフがクバルシの状態を評価し、必要な検査を行い、深刻な負傷を負っていないかを除外する予定だ。チームは今後の段階ですべての守備陣を必要としている状況にある。

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相次ぐ負傷がバルセロナの守備陣を圧迫

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クバルシの状態をめぐる懸念は、バルセロナにとって微妙なタイミングで訪れた。同クラブは一部の選手が最近復帰したとはいえ、シーズン開幕以来、守備ラインで度重なる離脱に苦しんできた。

メトロポリターノ・スタジアムでのアトレティコ・マドリード戦では、アンドレアス・クリステンセンとエリック・ガルシアが復帰した。一方、コーチングスタッフはジュール・コウンデがビジャレアル戦で出場できる状態になることを期待している。コウンデはフィジカルコンディションの回復に近づいている。

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対照的に、チャビ・エスパルトは依然としてピッチから遠ざかっている。クラシコの試合中に右足首を負傷したためで、予想では12月中旬か来年1月初めまでは復帰しないとされている。

クバルシは今シーズン、ハンジ・フリック監督が最も頼りにしているディフェンダーの一人であり、1142分間出場している。それだけに彼の離脱の可能性は、すでに最終ラインで選択肢の不足に直面しているコーチングスタッフにとって懸念材料となっている。

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バルセロナ、移籍市場での選択肢を検討

バルセロナは守備ラインを補強するため、来たる冬の移籍市場で動く可能性を排除していない。ただし、いかなる動きも負傷者の状態の進展と、1月にクラブが取りうる選択肢に左右されることになる。

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バルセロナが新たな契約を結ぶ能力は、利用可能な給与枠の減少によって限られているように見える。クラブは新戦力獲得に動く前に、財政的保証を確保するか、サイドバックのポジションの選手の一人が退団する必要があるかもしれない。