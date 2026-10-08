木曜日の本日、代表帰りの選手たちの合流が完了し、ハンジ・フリック監督は今やほぼ全選手を手中に収めることとなった。

「ムンド・デポルティボ」紙によると、バルセロナは木曜日の本日のトレーニングを終え、数日間の不在を経て、最後の代表選手たちがジョアン・ガンペール・スポーツシティでの練習に合流した。

最後に戻ったのはパウ・クバルシ、ロドリ、ペドリ、フェルミン・ロペス、ダニ・オルモ、ラミン・ヤマルで、彼らにアンソニー・ゴードンとドミニク・リバコビッチが加わり、これでチームとまだ練習できていなかった代表選手たちのリストが完成した。

全選手の復帰により、フリックは土曜日のヘタフェ戦に向けて2度のトレーニングを行う。これによって布陣についてより明確な見通しが立つことになった。

このドイツ人指揮官は、代表ウィーク期間のほとんどを小人数のグループで取り組まざるを得なかった。選手たち（合計17人）が各国代表に参加していたためだ。

依然として戦列外のラフィーニャ

ラフィーニャの状態は依然として最大の疑問符の一つとなっている。このブラジル人選手は右太ももの痛みを感じたため代表活動から早期に帰国し、特定の治療プログラムに取り組んでいる。木曜日の本日も個別で練習を行った。

フリックは彼の回復具合を見極め、チームに合流できる状態にあるかどうか、そしてサイドラインで調整してきた後にどれほどのリスクを冒す価値があるかを判断しなければならない。