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若手の才能を辛抱強く待つ方針が実を結び始めたことを裏付ける動きだ。バルセロナは右サイドバックのブライアン・ファリナスと、契約を2031年6月まで延長することで口頭合意に達した。静かに出番を待ち続け、巡ってきたチャンスを確実にものにし、そのプレーと日々の取り組みでハンス・フリック監督をうならせた選手への明確な報いと言える。

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ファリナスは8月以降トップチームの主力となっており、スポーツディレクターのデコは、バルセロナとの現行契約が満了する予定だった2028年以降も彼を確実に引き留めることを強く望んでいた。スペインのラジオ局「カデナ・セール」が報じている。

今回の延長がクラブのサラリーキャップに大きな影響を与えることはないとみられる。むしろ選手の成長に対する報酬と評価であり、努力し辛抱強く待つ者にはカンプ・ノウでチャンスが与えられるという、首脳陣からの明確なメッセージでもある。

ベニカルロ出身の右サイドバックは長らく出番を待ち続け、ついに訪れた好機を最高の形で生かした。トップチームデビューはわずか3週間前のことで、ジュール・クンデ、エリック・ガルシア、シャビ・エスパルトが負傷で離脱したことにより、右サイドバックとしてプレーする機会を得た。

このポジションについては、フリックがプレシーズン中にすでに本人と話し合っていた。ドイツ人指揮官は彼をこの役割に向けて準備させ、トレーニングでも間近でその様子を見守ったうえで、公式戦で本格的にチャンスを与えた。

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デビュー以降、ファリナスはラ・リーガで2試合、計136分に出場。アラベス戦ではフル出場の90分、アトレティコ・マドリー戦では前半をプレーした。さらにチャンピオンズリーグのアストン・ヴィラ戦では82分間プレーし、誰もが称賛する力強いパフォーマンスを見せた。

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しかし、バルセロナがファリナスに寄せる信頼は出場時間だけによるものではない。クラブに近い関係者によれば、この選手は日を追うごとにフリックの評価を高めてきたという。

ドイツ人指揮官は当初から彼の技術面と戦術面の能力を高く評価していたうえ、粘り強さと忍耐、そして賢明さをもって出番を待ったその姿勢を特に高く買っている。

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この最後の点はフリックにとって極めて重要だ。指揮官は、選手が自らのチャンスを待つ術を知り、それが訪れたときに万全の準備ができていることが不可欠だと考えている。

ファリナスはまさにそれを体現し、チームが必要としたときにしっかりと応えてみせた。そして今、バルセロナはその成長に報いるべく、契約を2031年まで延長しようとしている。

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クラブ内部では、ファリナスこそ「ラ・マシア」出身選手の理想像だと考える者が少なくない。ベンチを温めることに不満を漏らさず、最初の機会に退団を求めることもなく、黙々と努力を重ね、その頑張りがいずれ報われると信じている選手だ。

今回の動きは、バルセロナにとって難しい時期に重なっている。チームは守備陣に負傷者が相次いでおり、移籍市場に頼って多額の資金を投じるのではなく、クラブ内部に解決策を見いだそうとしている。

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ファリナスとの契約延長によって、バルセロナは右サイドバックの有望株の中でも特に際立つ一人を確保するとともに、ラ・リーガでもチャンピオンズリーグでも、ビッグマッチにおける強力な選択肢をフリックにもう一つ与えることになる。

残る問いはこうだ。ファリナスはこのまま急成長を続け、負傷者が復帰した後もバルセロナで不動のレギュラーの座をつかむのか。それとも今回の契約延長は、今後数年にわたるさらに大きなサクセスストーリーの始まりにすぎないのだろうか。