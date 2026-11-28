共有 GOALをGoogleでフォロー

ペドリはバルセロナで最も重要な選手の一人としての地位を固め続けている。GKを含めてチームで唯一、今シーズンの全試合に出場している選手となっており、その高い技術的価値と、ドイツ人指揮官ハンス・フリックが彼の能力に寄せる信頼を明確に示している。

広告

スペイン紙『アス』によると、フリックはバクーで行われた試合で、相手（サバフ）が格下であったにもかかわらず、ペドリを先発から外して休ませることはしなかった。

これは、ペドリが前週の日曜日のビジャレアル戦で並外れたパフォーマンスを見せ、大きな労力を費やした後のことだった。このスペイン人MFはサバフ戦に出場したものの、フリックとの事前の合意に基づき、プレーしたのは1ハーフのみにとどまった。

ドイツ人指揮官は「45分」と語り、ペドリの出場時間として合意していた長さに言及した。

ペドリはバルセロナでの300試合出場に近づいている。これまでに263試合に出場し、29ゴール37アシストを記録している。

広告 広告

この数字は単なるデータ以上の意味を持つ。選手の重要性と地位を物語るものであり、ペドリはその道のりの中で24歳を迎え、まるでベテラン選手のような存在となった。

Related Topics

若いながらも、ペドリはハフィーニャとともにチームの主要なリーダーの一人となった。また、カタルーニャのクラブに加入して以来、際立った活躍を見せながらも、常に個人的な事情よりチームの利益を優先してきた選手でもある。

こうしたメンタリティーはクラブ内やロッカールームで高く評価されている。またペドリは当初からフリックの信頼を得る選手の一人となったが、フリックは今シーズン、このワールドカップ王者のスペイン人スターへの接し方をある程度変えている。

広告

ペドリはチャンピオンズリーグの全試合に先発出場し、ラ・リーガでも13試合中11試合で先発している。しかし、フリックが彼を酷使しているように見えた過去2シーズンとは異なり、今シーズンはベティス、レアル・マドリー、アトレティコ・マドリー、ビジャレアルとの4試合を除くすべての試合で途中交代している。

12月を前に、ペドリは今シーズンすでに1512分プレーしている。そのうち1246分がバルセロナで、266分がスペイン代表でのものだ。

広告

現時点ではルイス・デ・ラ・フエンテ監督の構想において不可欠な先発選手とはみなされていないものの、ワールドカップ王者のスペイン代表で直近15試合連続出場を果たしている。

このことから、先発の座にふさわしいかどうかをめぐって繰り返される、もっともな議論とは関係なく、スペイン人指揮官がペドリを代表の主要な柱の一人と位置づけていることは明らかだ。

広告

負傷に苦しんだ昨シーズン、ペドリは最高のフィジカルコンディションでワールドカップを迎えることができなかった。そのため、フリックは今シーズン、出場時間を管理し、適切な休養を与えるという異なるアプローチを取ることを決めた。

ドイツ人指揮官は、チームのリズムを生み出し、その原動力でもあるこのスペイン人MFが、プレーし続けられる最高のフィジカルコンディションになければ、バルセロナがすべてのタイトルを争いながらシーズン終盤を迎えることはできないと理解している。

広告

そのため、フリックはペドリの出場時間を慎重に扱っている。今後の試合、特にデポルティボ、アトレティコ・マドリー、セルタ、マンチェスター・シティとの次の4試合で、彼の起用をどのように管理するかが注目される。

多くの選手と同様に、ペドリが最高のパフォーマンスを発揮するのは、試合に自分のリズムを押し付け、流れをコントロールするのに必要な活力とフィジカルを備えているときだ。

広告

このスペイン人選手は現在、万全のコンディションにあることを望んでいるが、何よりも見据えているのは2027年4月と5月に最高の状態に達することだ。それはシーズンの決定的な局面で最高の姿を見せるために、長期的に計画している目標である。