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サッカー界のレジェンド、フリスト・ストイチコフとアーセン・ヴェンゲルが、土曜日にアゼルバイジャンで開幕する初開催のFIFA U-15ワールドカップ＆フェスティバルへの支持を表明した。新設されたこの国際大会では、若い選手、指導者、大会関係者ら3000人以上がバクーに集まり、6日間で約1000試合にわたって意義ある競技に臨む。

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レジェンドたちが若手の成長につながる取り組みを称賛

ストイチコフとヴェンゲルは、初開催となるU-15の大会が、台頭する有望選手にとって貴重な力試しの場になると考えている。男子大会は2025年12月にFIFA評議会で承認され、10月24日から30日まで開催される。試合は8人制で、前後半それぞれ20分で行われる。

「FIFA U-15ワールドカップは欠かせないもの」

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スコットランド戦を前にFIFAに語ったストイチコフは、台頭する才能にとっての大会の価値を強調した。「私の考えでは、FIFA U-15ワールドカップは欠かせないものだ。私はこうした大会をいつも称賛している。若い選手たちが成長し始め、自分たちの前に未来があると気づき始める場だからだ。FIFAは毎年、若い選手たちよりもはるかに多くのことを考えていると示している」

「欧州のトップチームに所属するブルガリア選手が多くない今、ブルガリアは重要な大会に戻ってきた。イタリア、ドイツ、イングランドには何人かいるが、さらに多くの選手が必要だ。これは選手たちが成長しやすい大会だ」

「ブルガリアは1970年代から、その後の私の現役時代にも、スコットランドと何度も対戦してきた。スコットランドは常に素晴らしい存在だ。今回はブルガリアがスコットランドに勝つ方法を見いだせるよう願っている」

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「アゼルバイジャンでのFIFA U-15ワールドカップが、FIFAのユースサッカーへの強い取り組みを選手たちと世界に示すことを願っている」

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革新的な大会方式で幅広い参加を実現

大会が世界にもたらす影響を強調したFIFAのグローバル・フットボール・デベロップメント責任者、ヴェンゲルはこう述べた。「才能はどこにでも存在する。しかし、若い選手たちに国際舞台で自分の力を試す機会が常に等しく与えられているわけではない」

「この大会は、そうした機会を提供するためのものだ。世界各地のチームをU-15世代で集めることで、選手たちに意義ある試合の機会を与え、異なるプレースタイルやサッカー文化に触れさせ、競争を通じた学びと成長を後押しできる」

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「ユース世代のサッカーには、世界を力強く一つにする力がある。異なる国や文化の若い選手たちが集まれば、競技の枠を超えた経験を得られる。同時に、加盟協会が選手育成への投資を続ける後押しにもなる」

歴史的な取り組みで女子の参加機会を拡大

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予選は今週末に始まり、10月30日（金）にクリスタルホールで決勝が行われる。この男子大会に続き、初の女子大会が2027年に開催される。両大会は2028年から毎年の開催となる。