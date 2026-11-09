フリアン・カレロを容赦なく解任したレアル・オビエド、レアル・マドリーのレジェンド、ラウール・ゴンサレスを新監督に招聘

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レアル・マドリーのレジェンド、ラウール・ゴンサレスがレアル・オビエドの新監督に任命され、初めてプロのトップチームを率いることになった。アストゥリアス州のクラブは、最近勝利を取り戻していたにもかかわらず、フリアン・カレロ監督と袂を分かつ非情な決断を下した。これを受けての電撃的な就任となる。

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グルーポ・パチューカが驚きの監督交代

スペインサッカー界を驚かせる動きとして、オビエドがカレロ監督の解任を決めた。筆頭株主のヘスス・マルティネスとグルーポ・パチューカの取締役会が主導したこの決定は、チームが先ごろカディスに勝利したばかりとあって意外なものだ。この勝利で昇格争いの中心に返り咲いたものの、オーナー陣は1部昇格への望みをつなぐには変化が必要だと判断した。

クラブは月曜日に発表した公式声明で、当初は2027年6月まで契約を結んでいたカレロ監督が即時退任すると明らかにした。厳しい結果が続いた後、ようやくチームを立て直したばかりのカレロにとって、冷たい幕切れとなった。最終的にクラブ首脳陣は、伝説的なラウール・ゴンサレスこそが新時代へ導く人物だと判断した。

カスティージャからオビエドの昇格という夢へ

『AS』によると、昇格という使命を託されてベンチに座るのは、ほかでもないラウールだ。伝説的な元ストライカーは、レアル・マドリードの育成組織とレアル・マドリード・カスティージャでの指導を先ごろ終え、トップチームを率いる大きな挑戦に臨むべくエスタディオ・カルロス・タルティエレにやって来る。

トップレベルで勝利を重ねてきたラウールは、さっそく厳しい試練に直面する。すでに昇格争いに加わっているチームの指揮を執り、オビエドを待望のラ・リーガ復帰へと導かなければならない。

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マドリードの象徴にとって家族も関わる挑戦に

ラウールのオビエド加入により、クラブには親子が所属することになる。息子のエクトル・ゴンサレスは現在、クラブのリザーブチームであるベトゥスタの一員だ。エクトルはカディスでの在籍期間を経て昨夏、アストゥリアスのオビエドに加わり、現在はセントラルMFとしてステップアップを目指している。父親がトップチームを率いることで、今季の注目点が一つ増えるのは間違いない。

ラウールにとって、これは現役引退後ずっと待ち望んでいた挑戦だ。いずれベルナベウで成功を収めると多くの人から期待されていたが、レアル・マドリードのトップチームの監督に就く道は開かれないままだった。セグンダ・ディビシオンに移ることで、心身ともに絶え間ない厳しさを求められることで知られるリーグで、自身の戦術眼を証明する機会を得た。

ジローナとの初陣が目前に

新監督に猶予期間はなく、エル・レケソンの練習場ですぐに仕事に取りかかる。ラウールには、今週土曜日の夕方に控える重要な初陣に向け、チームを準備する丸1週間がある。オビエドはカルロス・タルティエレでジローナを迎える予定だ。両チームは現在、勝ち点で並んでおり、この試合はリーグ順位を大きく左右する。ジローナは先ごろアルメリアに敗れた後の巻き返しを期してアストゥリアスに乗り込む。昇格を狙う両チームにとって、重要な一戦となる。